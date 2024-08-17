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女星爆料婆婆規定房不能鎖、每天坐到天亮！阿娥跟尪愛愛像偷客兄

記者林奕如／綜合報導

▲阿娥爆料婆婆每天來房間「坐到天亮」，只能趁媽媽不在家的時間愛愛，讓她直呼：「好像在偷客兄。」（圖／翻攝我愛小明星大跟班YT）
▲阿娥爆料婆婆每天來房間「坐到天亮」，只能趁媽媽不在家的時間愛愛，讓她直呼：「好像在偷客兄。」（圖／翻攝我愛小明星大跟班YT）
女星陳慧娥（阿娥）是安迪的遺孀，不時上節目分享生活經歷。她日前在節目《小明星大跟班》講到以前和婆婆住在一起，被規定不能鎖門外，婆婆每天都來房間坐到天亮，基本上沒有夫妻相處時間，老公會趁婆婆出門時愛愛，她直呼：「好像在偷客兄（台語）。」

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阿娥在節目還原當年狀況，「我婆婆每天來我們房間，拿了一杯酒，坐到天亮，就是跟她兒子聊天、看電視。」她也坦言，女兒是以前去花蓮懷上的，兒子則是去阿里山才有，都不是在家裡有的。

▲安迪遺孀阿娥爆料婆婆每天來房間「坐到天亮」尪急求歡像在偷客兄。（圖／翻攝我愛小明星跟班YT）
▲▼阿娥爆料婆婆規定房間不能鎖，她是在旅行時才懷上女兒、兒子。（圖／翻攝我愛小明星大跟班YT）
▲安迪遺孀阿娥爆料婆婆每天來房間「坐到天亮」尪急求歡像在偷客兄。（圖／翻攝我愛小明星跟班YT）
老公會趁媽媽出門時，馬上抓緊時間愛愛，沒想到開心到一半，婆婆突然回來，阿娥笑說：「當場嚇一跳，因為門不能鎖，她也有我們房間鑰匙，結果婆婆一回來，我們都沒穿衣服，棉被趕快蓋上。」不過婆婆有時會進房間狂拉她的棉被說：「大白天是在睡什麼，快起來。」讓阿娥整個人超尷尬。

阿娥之前也在節目上分享，以前會很用心伺候婆婆，照顧罹癌的婆婆，當時有聽到婆婆說道歉，不過婆婆病情好轉，關係又無法維持，阿娥最後放棄了，覺得婆婆沒有安全感，認為她搶走兒子，所以她還和老公演戲，假裝感情很不好，一切讓婆婆高興就好。

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