奧運男籃／Tatum在美國隊「被冰」！Arenas斷言：他不打下一屆了

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隨著2024巴黎奧運落下帷幕，美國男籃永無止境的連霸任務，現在轉移到了4年後的2028年洛杉磯奧運會，美國頂尖球星們必須背負著在主場必須拿下金牌的壓力。而作為2024年NBA總冠軍球隊的最佳球員，Jayson Tatum還沒對「是否打下一屆奧運」這個題目做出明確回應，儘管他本人表示本屆的糟糕經歷不會影響自己4年後的決定，但是「零號情報員」Gilbert Arenas直言Tatum可能不會再參加了。美國隊在本屆奧運會上奪得金牌，Tatum的上場時間並不多，甚至有兩場比賽因為調度考量都被DNP，他在奧運落幕後坦言自己有些失望，Tatum的母親也為兒子發聲，抱怨總教練Steve Kerr的輪換方式。Arenas近期在節目上，將Tatum的情況與WNBA女籃球星Caitlin Clark於WNBA全明星周末期間缺席三分球大賽的決定進行了比較，他直言前者恐怕不會再打奧運了。「如果他還願意參加，他會說：『當然願意』，他說這麼多的意思就是『我不會去了』。」Arenas如此說道，「還記得Caitlin Clark被WNBA邀請參加全明星時她怎麼說的嗎？『我覺得我可能需要休息一陣子。』然後她出現在了場邊。」由於本次奧運被「冰」，Charles Barkley和Jeff Teague等球評一直對Tatum未來是否會再打美國隊表示懷疑，甚至Teague也和Arenas同樣聲稱Tatum不太可能再次參加奧運。不過儘管有這麼多猜測，但Tatum本人並沒有排除自己參加2028年奧運的可能性。當被問到此事時，Tatum還沒有給出明確答案，他說：「這是一次很艱難的經歷，但我不會意氣用事。如果你們現在問我2028年打不打，那是4年以後的事了，我得考慮一下。我不會根據這次經驗或我個人的感受做出任何決定。 」