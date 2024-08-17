雙帥合體！藍營2金童際遇大不同　蔣萬安人氣高、謝國樑面臨罷免

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基隆市長謝國樑罷免案成案，藍營全力「固樑」，台北市長蔣萬安今（17）日特別到基隆與謝國樑合體，呼籲基隆鄉親支持謝國樑。蔣萬安、謝國樑兩人年齡相近、也都是政二代，也都是在2022年當選市長、都常在鏡頭前打造愛家愛小孩的形象，只是謝國樑雖出道較早，但反而是蔣萬安一直被視為未來接班梯隊，謝國樑如今卻面臨罷免危機。謝國樑出身於經營基隆二信的三功集團謝氏家族，祖父謝清雲擔任過台灣省議會議員，父親謝修平則擔任過省議員與基隆市議會議長、謝國樑在2004年首度參選立委就以第一高票當選，當時他才29歲，是史上少數幾位不到30歲的立委。謝國樑的政壇路一向順遂，連任三屆立委，但2016年，他卻未競選連任，直到2022年才又投入基隆市長選舉，並以將近10萬票、超過5成得票率當選，終結民進黨在基隆市8年的執政。不過今年年初，基隆市府與服裝品牌NET在基隆東岸廣場上出現產權糾紛，市府團隊帶警察與鎖匠至東岸廣場鋸開門鎖，強行接管商場，引發爭議，民間因此出現「拆樑行動」，要求罷免謝國樑，如今已成案，將在10月13日投票。罷免門檻要7萬票，以謝國樑2022年的得票率，罷免難度高，但國民黨仍要小心因應，避免謝國樑成為韓國瑜後，第二位遭罷免的縣市長。蔣萬安比謝國樑小3歲，出道時間也晚了許多，2016年首度參選立委並當選，2020年連任成功，任期未結束就參選台北市長，但也成功勝選，讓國民黨拿回睽違8年的政權。蔣萬安父親是前立委蔣孝嚴，相較於謝國樑不只是政二代、還是政三代，蔣萬安更是蔣家第四代，曾祖父是已故前總統蔣介石、祖父是已故前總統蔣經國。也因為有此正藍血統，蔣萬安在政壇表現也備受關注。台中市長盧秀燕是國民黨2028年總統大選的熱門人選，蔣萬安也曾被點名，可以與盧秀燕搭檔參選，他在黨內的人氣與期待值，可見一般。不過蔣萬安與謝國樑背景雖相似，從政路卻大不相同，資深藍營人士說，兩人個性不同、從政時間點也不同，也讓兩人的際遇大不相同。謝國樑在國民黨還算強大的時候從政，後來又躬逢前總統馬英九的旋風，政治路都很順，但到了國民黨衰落，2016年民進黨開始執政後，謝國樑卻選擇離開政壇，也因此一直被外界貼上「公子哥」的標籤，質疑他無法承受壓力。反而是蔣萬安在國民黨跌到谷底時參選，當時國民黨在立法院是少數，蔣萬安在立法院磨練口才、培養人氣，才逐漸打開政治路，且蔣萬安雖背負蔣家後代招牌，但這是優勢也是包袱，蔣萬安參選時還是要不斷被檢視，才能脫穎而出。兩人的個性也很不同。謝國樑訴諸小愛爸爸，想把基隆打造成最有愛的城市，但他在當選時不但激動哽咽，還當場下跪伏首感謝上帝與支持者，讓人瞠目結舌，本月初也不顧幕僚反對，堅持到台鐵直播、發文宣，同樣也引發兩極評價，讓人看不懂謝國樑策略。蔣萬安在參選台北市長、還有上任台北市長之初也一度被質疑太保守，毫無存在感，但隨著市政軌道漸漸上路，發言團隊也更換後，蔣萬安鏡頭前越來越親民，常在鏡頭前高歌，也屢屢展現愛妻、疼小孩形象，讓他的人氣扶搖直上，2026年尋求連任，目前還看不到對手，繼續坐穩接班團隊位置。