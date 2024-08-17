王齊麟遭控負心漢「黑歷史起底」！兩派意見戰翻：這就是代價

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▲王齊麟疑似在開車時使用手機，拍下外面下大雨的景象，危險行徑引發網友不滿。（圖／翻攝自王齊麟IG）

▲王齊麟近來捲入負心漢爭議，經紀人跳出來幫忙護航。（圖／記者李政龍攝影）

羽球男雙金牌國手王齊麟近來人紅是非多，先是在機場管制區和女友陳詩媛（十元）放閃引來爭議，接著疑似開車使用手機遭炎上，近來又陷入負心漢疑雲。不過王齊麟不畏流言，昨（16）日依舊出席為奧運英雄舉辦的「台灣英雄榮耀同行」活動，對於近來的爭議似乎也有感而發，他還在臉書發文表示，慶功行程告一段落，準備「從（重）新出發繼續努力！」網友對於王齊麟的爭議則看法兩極。日前陳詩媛因為進到機場管制區接機引起爭議，雖然事後澄清，他們是依規定申請入內，但仍有許多網友不買帳，事後陳詩媛二次道歉，還把社群平台Threads關掉，試圖平息大家的怒火；接著王齊麟自己也陷入風波，因為疑似開車時使用手機發布限時動態被網友狂轟，面對批評，王齊麟日前出席記者會時，表示「自己的言行上還是要多注意，好的地方繼續維持，不好的地方去做改進。」不過近來又有一名網友用「負心漢」當作帳號名稱，在各大媒體版面留言，爆料王齊麟過去的黑歷史情史，雖然內容尚未證實是否屬實，但近來在各大平台都掀起討論。日前王齊麟在記者會上也被問到，「好像還有人說你是負心漢，有看到這樣的批評嗎？」當下王齊麟沒有回應，而是轉頭看向主持人，主持人也幫忙擋掉問題而對於王齊麟的負心漢，網友看法很兩極，有人認為，「自己迫不及待要分享私生活，這就是代價囉」、「敢設立人設，為什麼怕翻船」、「回國那波炒作好感就降了，現在翻車了齁」、「不知道真的假的，但以海巡王的速度，如果是假的應該要馬上澄清吧」，但也有人說，「這種事真假應該很好分辨的呀，懷孕、墮胎都需要醫療介入，看就醫紀錄就可以知道是否有這一回事，而且我不信哪個女生懷孕了會不讓孩子的爸知道」、「如果是真的就拿出證據，不然現在只能算是空穴來風的消息」、「人紅了就開始很多人嫉妒。」對於一系列爭議，王齊麟經紀人、乾媽吳宜倫跳出來護航，「贏得比賽，他們成了台灣之光、台灣的驕傲，回到台灣後大家卻不再關心他們的努力，而是開始好奇他們私生活的一舉一動，選手的家人、另一半都成了大家茶餘飯後的話題。」希望大家延續對奧運的熱血，給所有運動員更多的支持和鼓勵。