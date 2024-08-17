美降息機率增、中東局勢緊張　金價飆破每盎司2500美元、創新高

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黃金再度刷新歷史新高紀錄！由於本週一系列數據顯示通膨開始減緩，因此市場開始認為聯準會9月降息是板上定釘，再加上美元走弱，以及中東地緣政治緊張局勢，讓投資人將資金放在避險資產的意願加深，因此在今（17）日凌晨美國交易時間，黃金現貨價格一度飆漲逾2%、來到每盎司2509.75美元，突破2500美元，再創歷史新高。美國本週經濟數據持續帶來好消息，美國7月消費者物價指數（CPI）年增為2.9%，這個數字低於經濟學家預測的3%，也是自2021年3月以來首度低於3%；美國7月生產者物價指數（PPI）指數年增0.1%，低於預期，顯示通膨持續放緩；7月美國零售銷售季增1%，遠遠優於預期的成長0.3%；7月美國核心零售銷售月增0.4%，高於預期到月增0.1%。也因此市場認為聯準會9月降息的機率越來越高，根據CME數據顯示，投資人對聯準會下個月降息1碼可能性有66%；目前降息2碼的可能性為33%。市場也觀望下週聯準會主席鮑爾於傑克森霍爾全球央行年會上，針對經濟展望發表談話，以及即將發布的聯準會會議紀要。美元指數也持續走跌，昨日下降0.4%，是連續第四週呈現下跌，再加上中東政治緊張局勢不斷升溫，這也讓黃金對於投資人來說更具吸引力。現貨黃金價格也持續走高，今日凌晨美國交易時間，黃金現貨價格一度飆漲逾2%、來到每盎司2509.75美元，突破2500美元，再創歷史新高，終場收在每盎司2508.14美元，上漲2.1%。而12月交割的黃金期貨價格上漲1.8%，收在每盎司2537.8美元，本周黃金上漲2.8%。倫敦現貨黃金昨日最高漲幅達2.2%，來到每盎司2509.72美元，終場收在每盎司2506.84美元、上漲2.08%。紐約獨立金屬交易商表示，經過兩周極度波動的交易，金價飆升至歷史新高，突破2500美元，多頭終於實行其意志。