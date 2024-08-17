奧運拳擊／我國加入世界拳擊聯盟！林郁婷等好手有望出戰洛城奧運

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2028洛杉磯奧運會有拳擊項目嗎？目前看起來一切正在朝著好的局面發展，根據媒體報導，與國際拳總（IBA）對立競爭的世界拳擊聯盟（WB）昨日宣布我國成為最新的5個會員國之一，WB未來也承諾持續爭取國際奧會（IOC），將拳擊繼續留在奧運項目之中。國際拳總（IBA）內部腐敗、混亂，還因選舉、財務、裁判等諸多問題，遭到暫時停權，今年奧運拳擊項目由IOC自行辦理，但問題依舊沒有完全解決。這次奧運性別爭議，很大一部分原因就是來自於兩個單位對於選手比賽資格的看法不同，所導致出來的局面。關於我國林郁婷和阿爾及利亞女將Imane Khelif的奧運出賽資格，IOC已經多次申明沒有問題，在這樣的情況下IBA仍然出來召開記者會、透過一些動作說明立場，外傳就是因為國際拳總試圖用這樣的方式炒作議題，以展現自己的地位和主導權。下一屆洛杉磯奧運到底會不會有拳擊項目，很大程度取自於會不會有一個新的拳擊單位取代IBA、運作好其原先負責的項目，而目前看起來WB被寄予厚望，他們目前已經有42個會員加入。昨天中華拳擊協會證實，已經申請加入WB世界拳擊聯盟，WB很快也正式發布公告，確認我國和巴基斯坦、不丹、斐濟、厄瓜多成為該組織最新5個會員國之一。