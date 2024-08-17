王齊麟、李洋奧運奪金後久違合體！參加牧德盃先關心「這件事」

王齊麟、李洋再度合體！2024牧德盃企業羽球排名賽今開打，也是王齊麟、李洋在巴黎奧運完成羽球男雙2連霸後首度在公開場合亮相，王齊麟說：「第一件就是關心他有沒有變胖。」對於將跟新搭檔邱相榤聯手出賽，他也說：「希望李洋不要偷笑我。」李洋日前到日本度假，昨天總統府舉行的台灣英雄派對、大遊行都未參與，而是由父親李峻淯代為出席，而他則是錄製影片跨海感謝，他表示，「爸爸看起來蠻開心，也感謝爸爸代替我參加，沒有家人支持很難達到頂尖，同時也感謝政府對運動員的重視。」
王齊麟、李洋合體 粉絲尖叫連連
王齊麟抵台後都獨自出席活動，直到今天才跟李洋首度合體，他說：「感覺他變壯，還想說他是不是偷偷做特訓，備戰台北公開賽。」他透露，這確實是第一次這麼久沒看到李洋，也很開心有牧德盃，讓他在出發參加日本公開賽前可以看到李洋。
李洋今以嘉賓身份出席牧德盃，而王齊麟則要下場與「羽球男神」邱相榤出賽，他說：「很久沒在國內打團體賽，也是跟新搭檔配，希望李洋不要在後面偷笑我們。」邱相榤也有知名女友，就是跆拳道「女神」羅嘉翎，兩人感情很好，也會在社群曬恩愛。
此外，王齊麟與李洋也各自參加簽名會、見面會，不少粉絲也十分熱情招呼，並且開心可以跟兩人互動。
不過外界傳出，王齊麟過去疑似有被網友爆料「負心漢」傳聞，王齊麟目前出席活動，並未透露相關問題，也只專心在場上。
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王齊麟抵台後都獨自出席活動，直到今天才跟李洋首度合體，他說：「感覺他變壯，還想說他是不是偷偷做特訓，備戰台北公開賽。」他透露，這確實是第一次這麼久沒看到李洋，也很開心有牧德盃，讓他在出發參加日本公開賽前可以看到李洋。
李洋今以嘉賓身份出席牧德盃，而王齊麟則要下場與「羽球男神」邱相榤出賽，他說：「很久沒在國內打團體賽，也是跟新搭檔配，希望李洋不要在後面偷笑我們。」邱相榤也有知名女友，就是跆拳道「女神」羅嘉翎，兩人感情很好，也會在社群曬恩愛。
此外，王齊麟與李洋也各自參加簽名會、見面會，不少粉絲也十分熱情招呼，並且開心可以跟兩人互動。
不過外界傳出，王齊麟過去疑似有被網友爆料「負心漢」傳聞，王齊麟目前出席活動，並未透露相關問題，也只專心在場上。
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