王齊麟、李洋奧運奪金後久違合體！參加牧德盃先關心「這件事」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王齊麟與李洋合體後並參與簽名會。（圖／吳政紘攝）

▲王齊麟與李洋合體，兩人感情真的不錯。（圖／牧德盃提供）

王齊麟、李洋再度合體！2024牧德盃企業羽球排名賽今開打，也是王齊麟、李洋在巴黎奧運完成羽球男雙2連霸後首度在公開場合亮相，王齊麟說：「第一件就是關心他有沒有變胖。」對於將跟新搭檔邱相榤聯手出賽，他也說：「希望李洋不要偷笑我。」李洋今以嘉賓身份出席牧德盃，而王齊麟則要下場與「羽球男神」邱相榤出賽，他說：「很久沒在國內打團體賽，也是跟新搭檔配，希望李洋不要在後面偷笑我們。」邱相榤也有知名女友，就是跆拳道「女神」羅嘉翎，兩人感情很好，也會在社群曬恩愛。不過外界傳出，王齊麟過去疑似有被網友爆料「負心漢」傳聞，王齊麟目前出席活動，並未透露相關問題，也只專心在場上。