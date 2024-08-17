基隆中元祭開跑！今晚起放水燈遶境遊行　亮點、交通與管制一次看

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▲此次放水燈遊行有各家宗親會的造型水燈頭車及精采的遊行隊伍，開場演出也將由國家文藝獎得主何曉玫擔任藝術總監。（圖／取自雞籠中元祭臉書）

▲基隆市文觀局也宣布雞籠文化祭的相關活動。（圖／取自雞籠文化祭臉書）

▲放水燈遶境遊行期間，台鐵將有加開班次。（圖／取自雞籠中元祭臉書）

▲基隆中元節今晚放水燈遶境遊行，將有交通管制。（圖／取自雞籠中元祭臉書）

今年鷄籠中元祭即將邁入第170年，2024 甲辰年雞籠中元祭典放水燈將於今（17）日舉行，今明兩日為中元祭的重頭戲，即放水燈遊行及普度活動，文化局也邀請多家知名品牌以「平安」為概念於基隆市區各大廣場設立快閃店。基隆市府提到，為使活動順利進行、紓解觀光人潮方便民眾參觀，於當日遊行及放水燈活動實施交通管制。《NOWnews今日新聞》整理活動內容、交通與管制等各人資訊一次看。2024 年鷄籠中元祭將在展開，祭典儀式從農曆6月29日起，由大老公廟的「開燈夜」揭開序幕，到農曆8月1日「關龕門」、「交接手爐」活動結束。日期：2024年8月3日(六)~9月3日(二)農曆7月13日(今年為8月16日)下午2點起舉行。在每年農曆7月14日(今年為8月17日)晚上6點30分舉辦。是鷄籠中元祭的重頭戲，今年放水燈遊行有各家宗親會的造型水燈頭車及精采的遊行隊伍，開場演出也將由國家文藝獎得主何曉玫擔任藝術總監的《默島進行曲》，表演結合了基隆地區的陣頭團體和當代舞蹈與擁有40年經驗的葉晉彰老師及特技藝術家李軍合作。並結合基隆陣頭團體、當代舞蹈以及特技彈跳獅陣演出。基隆市文化觀光局也提到，今年8月17與18日每日14時至22時，即放水燈遊行及普度活動2日，設計「隆來JOIN平安」為主題，邀請多家知名品牌於基隆市區各大廣場設立快閃店，以「平安」為概念於各區展現品牌特色，分別賦予不同快閃點包裝主題。文觀局這一次也特別邀請日韓品牌一起，於國門廣場進行快閃活動，其中韓國商會除了帶來在韓國中元節（韓國稱作百中節），原汁原味的節慶市集小吃（年糕/串魚板/糖餅／熱狗）之外，為呼應基隆港都城市特色，大力推薦了釜山第一燒酒品牌「大鮮燒酒」，現場搭建圓形戶外酒吧，結合擬真月亮成為亮點裝置象徵團圓平安，大鮮燒酒並為鷄籠中元祭特調兩款調酒（大鮮相揪Sojo、平安共飲）。許多5、6年級生的童年記憶中一定有「藍色小精靈」，這一次連鎖茶飲品牌茶聚特別在基隆南站廣場，規劃了「茶樂園奇遇記」快閃活動。愛好和平的藍色小精靈也將隨之重現基隆街頭！限量聯名商品每一樣都超吸睛，除此之外「茶聚」也為鷄籠中元祭特調了 「香片旺檸綠」限定茶飲。霹靂布袋戲也受邀在文化廣場設置霹靂平安區，而來自在地三個年輕的咖啡品牌將會在東岸廣場設置好咖平安快閃店，包含「Vita A Simple Café：攏(龍)平(蘋)安 咖啡氣泡飲」、「語水工作室：祈光 限定特調」、「貓町咖啡焙煎所：蘋安福 美式咖啡飲品」，展現出最在地文化的情感與創意。另外，臺虎精釀啤酒，也將帶來全台唯一的「臺虎精釀」露飲車。放水燈活動當日於基隆市政府後棟(中正路/信二路口)，及碧砂漁港C區停車場提供免費會場接駁專車供民眾搭乘；活動結束後亦有國道客運2088及1579路線約23時30分由望海巷發車直達台北。為了便利外縣市民眾參與，台鐵將在活動當晚加開一班次由基隆開往樹林的區間車，發車時間為8月18日凌晨0點35分。同時，大都會客運2088及首都客運1579班車將在施放水燈活動結束後30分鐘（約為夜間11點30分，視放水燈情況調整）於望海巷各加開1班車往台北，歡迎民眾多加利用。基隆市區中元祭遊行交通管制時間為今天8月17日17時30分至23時，市區管制範圍東至信一路/義七路口、南至八堵路/國安路口、西至29號橋(大業隧道出口)/東岸高架橋入口、北至中正路/義一路口(詳管制範圍及遊行路線圖)，所有車輛禁止進出管制區域(醫療用電動代步車等輔具除外)；東岸高架橋(中正路)及西岸高架橋(中山一路)連接國道1號雙向不管制，正常通行。國道客運改道部分，1579路線將於中正路雙向(文化中心旁及飛鳶廣場)設置臨時站牌供民眾搭乘；2088路線區間車改道行駛台62甲線經孝東路至基隆女中站返程，八斗子全程車改道行駛台62甲線經孝東路、深溪路至海科館站；其餘國道客運路線於城際轉運站(或火車站北站前)下車，城際轉運站上車。市區公車改道部分，中正區路線於中正路/中船路口(南口)自來水公司對面設置臨時站牌折返，信義區路線於東信路/正信路旺牛橋基隆女中站折返，中山區、安樂區路線於成功市場站折返(不停城際轉運站)，七堵區、暖暖區路線於南榮路/曲水街口三坑站設置臨時站牌折返。另望海巷放水燈交通管制部分，交管時間為8月17日21時至翌日(18日)1時，管制路段於臺2線自平浪橋頭（潮境公園旁，離調和街約500公尺）至八斗子車站(約為基隆市、新北市市界)路段雙向管制，除大眾運輸客運車輛、管制範圍內居民車輛憑證件及持有工作人員通行證外，所有車輛禁止進出。