中元節消暑優惠！全家霜淇淋9元、酷繽沙買1送1　7-11哈根達斯5折

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▲全家包裹取件獲得19元霜淇淋優惠券後，再疊加使用街口支付優惠，每支霜淇淋只要9元開吃。（圖／翻攝自全家）

▲全家康康五優惠，酷繽沙、大雪糕、綠茶買一送一。（圖／全家提供）

▲中元節全家Niseko北海道雪糕2件50元。（圖／全家提供）

▲7-11中元節指定冰品買二送一。（圖／7-11提供）

▲「統一木瓜牛乳」變身成霜淇淋，售價49元，8月23日至25日加碼優惠，iCashPAY支付享買1送1。（圖／業者提供）

▲7-11推哈根達斯年度寵愛價活動，活動期間任選買2送1、買10送10。（圖／業者提供）

▲7-11、全家哈根達斯買10送10。（圖／翻攝自LINE群）

中元節普渡忙整天好熱！7-11、全家推出消暑冰品優惠，全家霜淇淋最低9元爽吃，還有牛奶酷繽沙、百吉蘇打大雪糕買一送一，只要15元爽吃冰；7-11本週有杜老爺情人果冰6件100元、布丁牛奶雪糕8件200元，自21日起還有哈根達斯買一送一，8月23日至8月25日霜淇淋半價吃。全家8月8日起至8月31日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得霜淇淋19元優惠券，限量30萬組，送完為止。並且全家中元節限時加碼，8月18日前使用街口支付購買霜淇淋現折10元，兩個優惠疊加，霜淇淋最低只要9元開吃，限量5萬份，單筆不累贈，若是購買霜淇淋超過2支，可以分開結帳。除了最夯的霜淇淋優惠外，還有本週精選冰品優惠一次看：◾經典黑炫牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾Niseko北海道雪糕2件50元，（原價40元、特價25元）◾葡萄王康普茶雙纖飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾金萱二十七700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾百吉巧克脆皮大雪糕／布丁大雪糕／棒棒冰（乳酸、蘇打）任選買2送1，6.6折（原價30元、特價20元）◾杜老爺玉井情人果大脆冰棒6件100元，（原價30元、特價17元）◾統一布丁牛奶雪糕8件200元，5折（原價35元、特價25元）◾7-11中元節限定優惠，自8月16日起至8月18日， icash Pay消費指定商品滿250元立折35元；OPEN錢包&icash 2.0立折25元，約打9折優惠，且可累折。限icash Pay、icash2.0、OPEN錢包單筆全額支付指定指定CITY系列飲品/常溫/冷藏/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品/禮盒。不包含行動隨時取/i預購/預購/i划算/外送/7-ELEVEN線上購物中心/全店集點兌換買1送1商品。7-11霜淇淋新口味將兒時回憶「統一木瓜牛乳」首度變身成霜淇淋，不僅鮮橘色的外觀很搶眼，口味上奶香濃郁，也是十分誘人，8月23日至8月25日因應節氣「處暑」，憑iCashPAY支付就可享買一送一。哈根達斯超商通路優惠中，自8月21日起至9月3日，哈根達斯迷杯、雪糕通通買10送10，7-11、全家同步開賣，部分超商門市LINE群已悄悄開放提早訂購，炎炎夏季想要吃半價冰品的可別錯過。全家哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），可搭配全家集章趣，單筆消費滿4件集1章，集滿10章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱／摺疊傘，也就是說單筆結帳滿40杯，即可集10章。7-11哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），不過7-11集點活動是，單筆消費滿10件集1點，集滿4點可免費兌換哈根達斯手提保冰桶，同樣是單筆結帳滿40杯，可獲得贈品。