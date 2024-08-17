中元節消暑優惠！全家霜淇淋9元、酷繽沙買1送1　7-11哈根達斯5折

中元節普渡忙整天好熱！7-11、全家推出消暑冰品優惠，全家霜淇淋最低9元爽吃，還有牛奶酷繽沙、百吉蘇打大雪糕買一送一，只要15元爽吃冰；7-11本週有杜老爺情人果冰6件100元、布丁牛奶雪糕8件200元，自21日起還有哈根達斯買一送一，8月23日至8月25日霜淇淋半價吃。
🟡全家霜淇淋9元，酷繽沙、雪糕買一送一
全家8月8日起至8月31日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得霜淇淋19元優惠券，限量30萬組，送完為止。
並且全家中元節限時加碼，8月18日前使用街口支付購買霜淇淋現折10元，兩個優惠疊加，霜淇淋最低只要9元開吃，限量5萬份，單筆不累贈，若是購買霜淇淋超過2支，可以分開結帳。
除了最夯的霜淇淋優惠外，還有本週精選冰品優惠一次看：
📍門市｜8月18日前
◾經典黑炫牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾Niseko北海道雪糕2件50元，（原價40元、特價25元）
◾葡萄王康普茶雙纖飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾金萱二十七700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
🟡7-11指定冰品買2送1、霜淇淋買1送1
📍7-11中元節限時優惠，自8月16日起至8月18日
◾百吉巧克脆皮大雪糕／布丁大雪糕／棒棒冰（乳酸、蘇打）任選買2送1，6.6折（原價30元、特價20元）
◾杜老爺玉井情人果大脆冰棒6件100元，（原價30元、特價17元）
◾統一布丁牛奶雪糕8件200元，5折（原價35元、特價25元）
◾7-11中元節限定優惠，自8月16日起至8月18日， icash Pay消費指定商品滿250元立折35元；OPEN錢包&icash 2.0立折25元，約打9折優惠，且可累折。
限icash Pay、icash2.0、OPEN錢包單筆全額支付指定指定CITY系列飲品/常溫/冷藏/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品/禮盒。不包含行動隨時取/i預購/預購/i划算/外送/7-ELEVEN線上購物中心/全店集點兌換買1送1商品。
📍7-11霜淇淋買一送一
7-11霜淇淋新口味將兒時回憶「統一木瓜牛乳」首度變身成霜淇淋，不僅鮮橘色的外觀很搶眼，口味上奶香濃郁，也是十分誘人，8月23日至8月25日因應節氣「處暑」，憑iCashPAY支付就可享買一送一。
🟡7-11、全家哈根達斯買10送10
哈根達斯超商通路優惠中，自8月21日起至9月3日，哈根達斯迷杯、雪糕通通買10送10，7-11、全家同步開賣，部分超商門市LINE群已悄悄開放提早訂購，炎炎夏季想要吃半價冰品的可別錯過。
全家哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），可搭配全家集章趣，單筆消費滿4件集1章，集滿10章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱／摺疊傘，也就是說單筆結帳滿40杯，即可集10章。
7-11哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），不過7-11集點活動是，單筆消費滿10件集1點，集滿4點可免費兌換哈根達斯手提保冰桶，同樣是單筆結帳滿40杯，可獲得贈品。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家8月8日起至8月31日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得霜淇淋19元優惠券，限量30萬組，送完為止。
並且全家中元節限時加碼，8月18日前使用街口支付購買霜淇淋現折10元，兩個優惠疊加，霜淇淋最低只要9元開吃，限量5萬份，單筆不累贈，若是購買霜淇淋超過2支，可以分開結帳。
除了最夯的霜淇淋優惠外，還有本週精選冰品優惠一次看：
📍門市｜8月18日前
◾經典黑炫牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾Niseko北海道雪糕2件50元，（原價40元、特價25元）
◾葡萄王康普茶雙纖飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾金萱二十七700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
🟡7-11指定冰品買2送1、霜淇淋買1送1
📍7-11中元節限時優惠，自8月16日起至8月18日
◾百吉巧克脆皮大雪糕／布丁大雪糕／棒棒冰（乳酸、蘇打）任選買2送1，6.6折（原價30元、特價20元）
◾杜老爺玉井情人果大脆冰棒6件100元，（原價30元、特價17元）
◾統一布丁牛奶雪糕8件200元，5折（原價35元、特價25元）
◾7-11中元節限定優惠，自8月16日起至8月18日， icash Pay消費指定商品滿250元立折35元；OPEN錢包&icash 2.0立折25元，約打9折優惠，且可累折。
限icash Pay、icash2.0、OPEN錢包單筆全額支付指定指定CITY系列飲品/常溫/冷藏/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品/禮盒。不包含行動隨時取/i預購/預購/i划算/外送/7-ELEVEN線上購物中心/全店集點兌換買1送1商品。
📍7-11霜淇淋買一送一
7-11霜淇淋新口味將兒時回憶「統一木瓜牛乳」首度變身成霜淇淋，不僅鮮橘色的外觀很搶眼，口味上奶香濃郁，也是十分誘人，8月23日至8月25日因應節氣「處暑」，憑iCashPAY支付就可享買一送一。
🟡7-11、全家哈根達斯買10送10
哈根達斯超商通路優惠中，自8月21日起至9月3日，哈根達斯迷杯、雪糕通通買10送10，7-11、全家同步開賣，部分超商門市LINE群已悄悄開放提早訂購，炎炎夏季想要吃半價冰品的可別錯過。
全家哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），可搭配全家集章趣，單筆消費滿4件集1章，集滿10章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱／摺疊傘，也就是說單筆結帳滿40杯，即可集10章。
7-11哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），不過7-11集點活動是，單筆消費滿10件集1點，集滿4點可免費兌換哈根達斯手提保冰桶，同樣是單筆結帳滿40杯，可獲得贈品。