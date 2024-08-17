張蘭直播狠摔！新兒媳Mandy緊急致電關心　大陸人罵：一家子戲精

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▲在移動時踩空的張蘭，收到Mandy的電話後向她哭訴：「沒有人疼我！」、「去告訴你老公（汪小菲）！」（圖／芒果撈小萌主 微博）

▲對新兒媳非常滿意的張蘭，時常拉著Mandy一起直播或在直播中提到對方。（圖／Mandy小紅書）

中國餐飲業富商汪小菲，在2021年結束與台灣女星大S（徐熙媛）的11年婚姻後，今年5月和台灣女友、網紅Mandy（馬筱梅）再婚，汪小菲母親張蘭，似乎對新兒媳非常滿意，時常拉著Mandy直播或在直播中提到對方。近日張蘭在前往直播的過程中不慎摔倒，Mandy也緊張的在第一時間致電婆婆，讓張蘭忍不住哭訴兒子汪小菲沒來關心她，引來中國網友狂酸：「戲精演夠了沒！」時常在社群平台上分享日常、開設直播的張蘭，日前在前往直播的途中，不慎踩空，在停車場摔倒跌坐在地，嚇壞工作人員。事後，張蘭在工作人員的攙扶下才緩慢起身，移動進車裡。她也隨即打開直播，分享稍早摔倒一事，表示自己腿都摔腫了。聽到張蘭摔倒的消息後，Mandy在第一時間致電婆婆，關心傷勢，張蘭也向Mandy假裝哭訴，抱怨身為人子的汪小菲反而沒有關心她、沒有人疼她，並讓Mandy告訴老公汪小菲自己摔倒。不過影片曝光後，非但沒有引來同情與張蘭敬業的吹捧，倒是吸引無數人前來留言狂酸：「怎麼又在演」、「大S絆倒的啦」、「好搞笑摔倒還不忘看鏡頭。」汪小菲與大離婚後，即使雙方均已再婚，但張蘭、汪小菲母子始終緊咬大S不放，偶而還會攻擊到大S的現任丈夫具俊曄。張蘭更是多次在直播中影射、直接辱罵前兒媳大S，此前還再次痛批大S貪財、騙婚、婚內出軌，指責她大S心機深重，讓中國論壇的風向一面倒，認為是張蘭自己作惡多端才得到一點報應。