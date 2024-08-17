加州偷竊為輕罪成犯罪天堂　州長簽署法案誓言打擊「零元購」亂象

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美國加州之前立法通過，單次搶劫只要在950美元以下視為輕罪，嫌犯認罪後幾乎都無需坐牢，這也衍生出「零元購」（Zero-dollar Shopping）亂象，零售商店盜竊案頻發，由於只是輕罪，警察也幾乎不會積極辦案。對此，加州州長紐松（Gavin Newsom）16日簽署了一攬子法案加強打擊零售盜竊與財產犯罪，旨在終結「零元購」亂象。根據《CBS》報導，一攬子法案包括允許對慣犯提出重罪指控，檢方能將跨界犯罪合併提告，以加重對嫌犯的量刑。另外針對盜竊汽車內財物的犯罪也加重量刑，以嚇阻人們為了搶奪車內財物就打破車窗，導致修車費比失竊零錢損失還慘重的怪象。另外紐松政府也承諾將設立財產犯罪特別工作組，專職打擊盜竊犯罪；並替全州執法機構提供數百萬美元更新設備與補充人力。這一攬子法案在加州獲得了民主黨與共和黨人士的共同支持，不過紐松的挑戰還在後頭，加州議會11月將針對第36號提案進行投票，第36號提案直接取消部分現行被視為輕罪的犯行，包括持有毒品與盜竊，比起紐松政府新通過的打擊犯罪法案，第36號提案可說是打算釜底抽薪，一口氣結束輕罪量刑造成的可能漏洞。第36號提案獲得許多支持，但是紐松政府反對，紐松認為若將輕罪取消，會導致監獄爆滿，對少數族裔社區造成影響，且針對持有毒品者應該是設法對他們進行矯正治療，而非把他們全當作重罪犯。紐松新簽署的一攬子法案是否能夠讓各界滿意，減低民眾對第36號提案的支持，仍待觀察。