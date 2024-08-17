這4年你過得好嗎？川普靈魂拷問猛攻經濟選民　僅19%認為生活變好

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賀錦麗則是藉著提出個人的經濟政策，與「拜登經濟學」劃清界線。（圖／美聯社／達志影像）

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）16日發表個人的經濟政策演說，矢言打擊通膨，主打「機會經濟」願景。美國大選在歷經拜登（Jon Biden）退選與川普（Donald Trump）遇襲等事件後，似乎終於將回到選民最關心的經濟議題。川普本週重返X，發布的第一則推文就是詢問大家，「你們現在的情況比我擔任總統時好嗎？」顯見川普陣營已開始調整策略，試圖專注在經濟議題來挑戰賀錦麗。根據《金融時報》民調，關於川普那個「這4年你過得好嗎？」的提問，只有19％的美國民眾認為過去這4年日子變好。《BBC》報導就指出，對於任何一位總統大選的挑戰者來說，如此多的民眾對現況不滿，似乎都是一個完美的情況。然而，現實卻似乎沒那麼單純。《BBC》表示，雖然猛攻經濟議題是顯而易見的方向，肯定也是川普幕僚提供給川普的建議，但川普似乎很難專注於執行這項策略。川普每次現身發言，即使談到經濟，也只是點到即止，他的心思似乎更多地放在其他方面，川普甚至在造勢場合時對台下的支持透露「他們說談論經濟是最重要的主題，但我不確定是不是這樣」。川普口中的「他們」是指他的幕僚和分析師，而川普接下來的談話則將主題重新放回移民犯罪以及討論賀錦麗的誇張笑聲。川普在這項能夠加分的議題上顯得興致闌珊，而賀錦麗則是藉著提出個人的經濟政策，與「拜登經濟學」劃清界線，希望能在對現狀不滿的選民面前築出一道防火牆。賀錦麗過去4年擔任副總統時存在感不高，這原本被視為是她的弱點，如今卻反而成為她的優勢，民眾普遍不滿拜登，但還沒有將矛頭指向賀錦麗。華府政治分析師特里爾（Matt Terrill）表示，對搖擺州的選民來說，他們更想看到候選人專注於討論如何在未來四年內讓人民生活變好。「笨蛋，問題在經濟」是老掉牙但卻經典不敗的口號，由於美國民眾普遍對現狀不滿，這本應對川普有利，現在就看川普是否能夠堅持讓選戰主軸重回經濟討論。