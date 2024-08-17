女友媽煮「全糖麻油雞湯」！他一喝噴出：超獵奇　宜蘭人逆風讚翻

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▲原PO第一次到前女友家吃晚餐時，對方媽媽特地煮了整桌豐盛的菜色，其中一道就是麻油雞，當時他被熱情招待，喝一口發現味道竟是甜的。（示意圖／取自Shutterstock）

麻油雞味道甘甜又重口味，是許多人熱愛的補湯品項，然而近日就有一名網友透露，他之前曾去宜蘭前女友家作客，在餐桌上吃到一道「全糖麻油雞湯」，讓他喝一口差點噴出來，獵奇滋味引起一陣熱議。對此，貼文也釣出大票宜蘭人認證：「老宜蘭人的確全糖全酒麻油雞」、「大阿姨煮雞酒時放糖不手軟的」。該名網友昨（16）日在Threads上發文，他表示之前第一次到前女友家吃晚餐時，對方媽媽特地煮了整桌豐盛的菜色，其中一道就是麻油雞，當時他被熱情招待，沒想到味道卻十分驚人原PO眼見對方爸爸喝湯都沒有異狀，起初還以為是自己味覺出問題，還逞強稱讚湯頭不錯，「明明每一口都很反胃但還是喝了三碗」，最後發現整鍋湯只有他和對方爸爸在喝，其他人都沒碰，「後來我女友說他們家麻油雞都是煮甜的啊，她媽媽以為我會喝不習慣，看到我很愛喝她很開心，因為只有她爸愛喝那個甜的麻油雞。」貼文一出，引來超過2000人按讚，眾人紛紛驚呼：「好難想像那會是什麼味道！」原PO則形容：「大概像花生豆花的那個甜湯，裡面有薑有雞肉，肉是鹹的湯是甜的，聞的時候聞不出來，因為只聞得到麻油味，但也釣出一票宜蘭人透露，「老宜蘭人的確全糖全酒麻油雞，而且我外公指定要冰糖，根據我媽證詞，大阿姨煮雞酒時放糖不手軟的」、、「宜蘭人＋1，麻油雞會加黑豆酒去煮，甜的沒錯⋯但應該沒有到全糖啦」。事實上，台灣客家人在烹煮麻油雞時，提升甜味為典型的煮法，不僅能讓湯頭更加甘甜美味，拿來拌飯、拌麵線也相當適合。另外，也有許多長輩會在麻油雞中，不僅能有不同種香氣，更能達到補身的功效。