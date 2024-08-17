年度大潮防淹水！西南風增強「暴雨炸南部」　雨勢連下3天後趨緩

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明起至下週二清晨前都會受到低壓帶影響，尤其明（18日）晚間西南風增強，降雨最猛烈的時間在週日晚間至下週二清晨。（圖／中央氣象署提供）

全台明起（18日）至下週二（20日）受到低壓帶影響，各地水氣偏多，週日晚間西南風增強，週日入夜到下週二清晨是雨勢最猛烈時間點，南部地區有短延時豪雨發生機會。加上下週一至下週五適逢年度大潮，由於下週一、下週二雨勢較大，南部地區要留意積淹水，預估到下週三太平洋高壓增強後，降雨才會趨緩。中央氣象署預報員陳姵安表示，明起至下週二清晨前都會受到低壓帶影響，尤其明（18日）晚間西南風增強，降雨最猛烈的時間在週日晚間至下週二清晨，中南部地區雨勢再增加，降雨時間拉長、範圍增廣。中南部整日有局部短暫陣雨或雷雨並有大雨發生的機率，尤其南部地區可能有局部豪雨發生，其他地區為多雲，偶有局部短暫陣雨或雷雨，且午後雨勢增加，有局部大雨發生的機率，清晨至上午北部地區也有零星降雨。下週二（20日）白天起，南部地區仍有局部短暫陣雨，但雨勢趨緩，其他地區午後留意部短暫雷陣雨，尤其北部地區及其他山區有局部大雨機率。下週三至週六（21日至24日）太平洋高壓增強，水氣減少，天氣逐漸轉穩定，各地多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨。下週三、下週四清晨至上午南部還是有零星降雨。另外，下週一至週五（19日至23日）適逢年度大潮，新北至嘉義地區在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部淹水等現象，加上下週一、下週二南部地區有短延時豪雨，提醒民眾留意排水狀況。