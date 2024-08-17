高爾宣愛妻芮德卸貨倒數3個月！挺7月孕肚操肌　變身地表最強孕婦

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▲芮德提倡孕婦健身，現在仍維持每周運動3到4次的習慣。（圖／芮德IG）

▲芮德透露，高爾宣今年本來也想帶她去淨灘，但因為她肚子太大，最後決定改去吃生日大餐。（圖／芮德IG）

27歲歌手高爾宣和芮德在今年6月無預警宣布結婚，且透露芮德已經懷孕，2人將在11月喜迎天蠍座的女兒出生。現在芮德卸貨倒數3個月，養胎祕技曝光，一周3次健身讓老公高爾宣陪操肌，帶球跑聽演唱會當音樂胎教，女兒米玲在肚子裡蹦蹦跳，提前感受明星爸媽光環。由於是第一胎，兩人格外謹慎，無論工作、生活總是黏踢踢，對愛妻呵護有佳的高爾宣更帶著一家大小飛到各地去表演，上個月底還一起飛到馬來西亞辦首次個唱，芮德總是愛相隨且陪在身邊，儼然成為高爾宣後盾！芮德透露，即使目前已經懷孕7個月，但她都保持每周運動3到4次的習慣，還特別找專業健身教練來做適合孕婦的健身運動，包括拉繩、推車、適量重訓，透過運動來訓練肌力及核心肌群，就是為了日後生產做準備，還因此收獲甚多，不僅操出結實線條，甚至比懷孕前肌力增加2成，儼然搖身一變成了「地表最強孕婦」。提倡「孕婦健身」的芮德也笑說，「有幾次健身操肌差點米玲（女兒）差點hold不住，在肚子裡猛踢我，我一度懷疑教練是不是很希望我趕快生！」除了健身好處多多外，也因為跟老公高爾宣一起運動，讓感情變得更甜蜜，2人還常常交換運動心得，堪稱是最健康的準爸媽。芮德懷孕7個月，除了保持健身習慣，還時常陪著高爾宣到處表演，閒不下來的她有空時也持續進行音樂創作，並參與公司新人的發片計畫，公司、私事一把抓，可說忙得不亦樂乎。她也計畫幫女兒寫首歌，「米玲給了我很多靈感！」有趣的是，7月中才剛過生日的芮德，提及老公高爾宣當天送給她的「生日行程」至今仍難忘，她笑說，去年高爾宣的生日禮物是淨灘，今年本來也要去淨灘，「但因為我肚子太大，他改為送生日大餐請我吃飯！」