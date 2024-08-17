奧運摘金後下一步！李洋盼能在羽球年終賽引退 ：這將意義重大

才剛在巴黎奧運男雙羽球奪金的「麟洋配」王齊麟／李洋，今年在巴黎奧運完成史無前例的二連霸後，李洋也預計在台北羽球公開賽或是年終賽後正式高掛球拍，李洋在今（17）ㄒˋ出席牧徳盃記者會時強調，如果能夠在年終賽引退將具有重大意義。對於因為出國錯過了昨天登場的奧運英雄派對、總統接見以及英雄大遊行等活動，李洋說：「得知接見的訊息時已經比較晚，當時已經決定要第一次出國旅遊，很謝謝爸爸能代替我參加，因為沒有家人的支持我無法達到今天的成就。」
李洋首度帶女友旅行 合體王齊麟
李洋在今年巴黎奧運返台後，隨即與女友展開人生第一次「出國旅行」，在昨晚返國後隨即參與今天上午登場的牧德盃賽事，並與王齊麟合體出席記者會，兩人也笑稱第一次那麼久沒見面。李洋未來有機會拿到終生俸外，也將在國體大執教，9月3日登場的台北羽球公開賽，將是他跟王齊麟「最後搭配」。
不過李洋有望受邀參加12月在中國大陸杭州舉行的年終賽，有機會成為「麟洋配」合拍最終戰，李洋也在今天表示，如果能在年終賽引退確實對他意義重大。
李洋透露，自己在3年前的確沒想過這次參戰奧運可以再次奪金，但卻從小組賽一路出線，最終贏下2連霸，就像是美夢成真，而即將在明天前往日本備戰下周BWF超級750日本羽球公開賽的王齊麟也強調，下周若能與BWF進行聯繫，將會提出建議，希望能與李洋一同參與年終賽，讓他能夠在年終賽舞台完美退役。
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李洋在今年巴黎奧運返台後，隨即與女友展開人生第一次「出國旅行」，在昨晚返國後隨即參與今天上午登場的牧德盃賽事，並與王齊麟合體出席記者會，兩人也笑稱第一次那麼久沒見面。李洋未來有機會拿到終生俸外，也將在國體大執教，9月3日登場的台北羽球公開賽，將是他跟王齊麟「最後搭配」。
不過李洋有望受邀參加12月在中國大陸杭州舉行的年終賽，有機會成為「麟洋配」合拍最終戰，李洋也在今天表示，如果能在年終賽引退確實對他意義重大。
李洋透露，自己在3年前的確沒想過這次參戰奧運可以再次奪金，但卻從小組賽一路出線，最終贏下2連霸，就像是美夢成真，而即將在明天前往日本備戰下周BWF超級750日本羽球公開賽的王齊麟也強調，下周若能與BWF進行聯繫，將會提出建議，希望能與李洋一同參與年終賽，讓他能夠在年終賽舞台完美退役。
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