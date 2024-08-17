奧運摘金後下一步！李洋盼能在羽球年終賽引退 ：這將意義重大

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才剛在巴黎奧運男雙羽球奪金的「麟洋配」王齊麟／李洋，今年在巴黎奧運完成史無前例的二連霸後，李洋也預計在台北羽球公開賽或是年終賽後正式高掛球拍，李洋在今年巴黎奧運返台後，隨即與女友展開人生第一次「出國旅行」，不過李洋有望受邀參加12月在中國大陸杭州舉行的年終賽，李洋透露，自己在3年前的確沒想過這次參戰奧運可以再次奪金，但卻從小組賽一路出線，最終贏下2連霸，就像是美夢成真，