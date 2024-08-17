辯論前各出奇招！賀錦麗找來「川普替身」、川普獲前民主黨人幫忙

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川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）的首場電視辯論已確定將在9月10日，由《ABC》舉辦，地點選在費城國家憲法中心。上一次電視辯論拜登（Jon Biden）表現荒腔走板導致他不得不退選，這次辯論是否會再出現爆炸性事件影響選情，備受外界關注。川普與賀錦麗均已緊鑼密鼓開始替辯論做準備，且兩人都有各自的「秘密武器」。根據《CNN》報導，賀錦麗本週已開始進行個人的辯論訓練，且還找來雷恩斯（Philippe Reines）扮演「川普替身」，雷恩斯過去是前國務卿希拉蕊的（Hillary Clinton）的長期智囊，在2016年大選時，便曾負責扮演「川普替身」，模擬川普在辯論時可能提出的各種論述，這次可算是重操舊業。另一方面，川普陣營則是找來民主黨前眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）幫忙，加巴德於2022年離開民主黨，加巴德在2020年曾想爭取代表民主黨出馬參選總統，因此她對賀錦麗十分了解，加巴德與賀錦麗當年在民主黨內初選時也曾同台辯論，加巴德對賀錦麗擔任檢察官的工作紀錄發動猛攻，一度讓賀錦麗難以招架。相較於賀錦麗，辯論經驗更為豐富的川普顯得胸有成竹，川普本週還曾打趣表示，從結果來看自己在首場電視辯論的表現「太糟糕了」，因為這最終造成拜登退選，反而讓他必須再打敗賀錦麗。川普仍在積極尋求增加電視辯論次數，包括由福斯新聞《NBC》舉辦兩場辯論會，但賀錦麗陣營還在評估，可能會等到9月10日辯論後再做決定。