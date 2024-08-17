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影／法國特技飛機表演時俯衝墜海！飛行員喪命　觀眾目睹意外嚇壞

記者倪浩軒/綜合報導

▲法國16日一架「富加教師」（Fouga Magister）教練機在表演過程中失控俯衝墜海，機上的65歲飛行員當場喪命，現場數百位觀賞民眾嚇壞，至於意外發生原因仍待調查釐清。（合成圖／翻攝自美聯社 via AGATH GOVARE的影片截圖）
▲法國16日一架「富加教師」（Fouga Magister）教練機在表演過程中失控俯衝墜海，機上的65歲飛行員當場喪命，現場數百位觀賞民眾嚇壞，至於意外發生原因仍待調查釐清。（合成圖／翻攝自美聯社 via AGATH GOVARE的影片截圖）
法國近日接連傳出飛安意外，先是14日2架飆風戰機空中相撞，造成兩位飛行員死亡；16日又有一架「富加教師」（Fouga Magister）教練機在表演過程中失控俯衝墜海，機上的65歲飛行員當場喪命，現場數百位觀賞民眾嚇壞，至於意外發生原因仍待調查釐清。

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綜合外媒報導，為了紀念二戰盟軍普羅旺斯登陸80週年，法國瓦爾（Var）地區舉辦了一場航空展，16日下午並安排了雙座噴氣式教練機「富加教師」進行表演，不料卻在表演過程時機身直直俯衝墜海，掀起大片水花，讓現場觀眾驚呼。

現場立刻展開搜救行動，不過65歲飛行員已經當場死亡，目前已將屍體尋回，至於意外發生原因仍待調查釐清。

「富加教師」是由法國富加公司生產的雙座噴氣式教練機，首航時間為1952年，現時已經退役，僅用作民間表演用途以及擔任教練機和特技飛機，「富加教師」並未安裝彈射座椅，這也導致意外發生時，駕駛員完全無法自救。


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