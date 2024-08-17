8/17國際黑貓感謝日！天選貓「草莓巧克力肉球」爆紅　百萬人朝聖

今（17）日為一年一度的「國際黑貓感謝日」（National Black Cat Appreciation Day），由於世人對於黑貓普遍存有偏見，因此愛貓人士希望能透過這個節日，打破世界對黑貓的偏見，無論什麼毛色的貓咪都是值得被愛的。而中國就有一名飼主，曬出自家黑貓的「草莓巧克力肉球」，直呼是百年難得一見的等級，畫面立即吸引超過百萬人朝聖直呼：「黑貓配上粉嫩肉球簡直就是天選之貓！」
黑貓因為毛色關係，自古以來都存在不吉利、邪惡的偏見，甚至被視為魔鬼撒旦的化身，也是到了近幾年社會逐漸進步後，黑貓才漸漸擺脫這種形象。而愛貓人士認為，不應該以外表來歧視黑貓，因此特別將每年8月17日定為「黑貓感謝日」，除了在這天好好欣賞黑貓的美麗之外，也幫助流浪黑貓們找到溫暖的家，同時鼓勵人們在收容所選擇人氣較少的黑貓。
微博一名網友「芝士狗三喵」日前就發布影片，只見畫面中一隻黑貓慵懶地躺在床上，肉球竟是呈現「純正嫩粉色」，由於很多黑貓肉球大多都會是黑色或粉色，因此粉色肉球算是十分罕見，也讓飼主驕傲地說：「這可是百年難得一見的等級。」
影片曝光後，立即吸引超過百萬人朝聖，網友們紛紛被療癒留言「黑貓配上粉嫩肉球簡直就是天選之貓」、「別騙我了，這是肉球形狀的草莓巧克力吧」、「第一次看到黑貓有粉色爪爪」、「草莓巧克力肉球我還不吸爆」。
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微博一名網友「芝士狗三喵」日前就發布影片，只見畫面中一隻黑貓慵懶地躺在床上，肉球竟是呈現「純正嫩粉色」，由於很多黑貓肉球大多都會是黑色或粉色，因此粉色肉球算是十分罕見，也讓飼主驕傲地說：「這可是百年難得一見的等級。」
影片曝光後，立即吸引超過百萬人朝聖，網友們紛紛被療癒留言「黑貓配上粉嫩肉球簡直就是天選之貓」、「別騙我了，這是肉球形狀的草莓巧克力吧」、「第一次看到黑貓有粉色爪爪」、「草莓巧克力肉球我還不吸爆」。