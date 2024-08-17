泰國前總理塔克辛獲特赦　提前於8/18結束假釋

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路透社報導，泰國前總理、億萬富翁戴克辛(Thaksin Shinawatra)的律師今天(17日)表示，戴克辛已獲得國王特赦，將假釋期縮短2週並將在18日屆滿。在此之前，其么女貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)於16日獲得國會推選，成為泰國史上最年輕、同時也是繼姑姑盈拉(Yingluck Shinawatra)之後的第二位女總理。戴克辛過去20年來身處泰國權力鬥爭的核心，一邊是他的家族和盟友，另一邊則是保皇派、將軍以及長期對泰國政府施加影響的望族。戴克辛執政時，政府在2006年的政變中遭軍方推翻，他為了躲避牢獄之災，自我流亡海外長達15年，直到去年8月返國。後來他由於健康問題就醫，在醫院中被拘留了6個月，並在今年2月獲得假釋。戴克辛回國後，法院曾以任職總理期間濫用職權、出現利益衝突為由，判處他8年徒刑。泰王瓦吉拉隆功(King Maha Vajiralongkorn)去年9月宣布，將他的刑期減至一年。戴克辛的律師溫雅特(Winyat Chartmontri)表示，戴克辛是上個月為慶祝國王生日而獲得特赦的囚犯之一，意味著他原定於本月底結束的假釋期，將提前在18日終止。戴克辛現年37歲的女兒貝東塔16日贏得近三分之二國會議員的支持，成為泰國第二位女總理，也是戴克辛家族中第三位總理。泰國憲法法院14日以違反道德規範為由，解除了戴克辛盟友、前總理賽塔(Srettha Thavisin)的職務。更多中央廣播電臺新聞