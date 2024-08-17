SJ神童彩排前急就醫！忍痛不忘與粉絲調情：來我家看貓　粉絲笑翻

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▲Super Junior在小巨蛋一連開唱3天，其中成員神童還不忘與粉絲調情。（圖／讀者提供）

▲利特（左）與神童（中、右）PK高爾夫，沒想到神童成大輸家。（圖／IG xxteukxx）

韓國男子天團Super Junior（SJ）8度攻蛋，16號來台舉辦巡迴演唱會「SUPER SHOW SPIN-OFF：Halftime」，一連開唱3天，吸引2萬多名粉絲到場應援。神童今（17）日在演唱會上表示自己因為太累，而在彩排前緊急到醫院打針，讓粉絲相當不捨，不過神童隨即笑稱已經收到粉絲們的熱情，讓他現在又充滿力量，所以準備了調情台詞，並用中文大喊：「要不要去我家看貓？要去我家看貓的傳私訊給我喔。」讓台下歌迷笑翻。由於成員利特與神童兩人這次來台，連續PK了2天的高爾夫，神童今天也在演唱會上坦言自己實在太累，導致膝蓋非常不適：「今天一大早和昨天都去打高爾夫球，我想說我這個行程是否太勉強，因為彩排的時候很累，膝蓋不舒服剛剛還去打針，是為了要好才去打針。」讓歌迷十分不捨。不過神童隨即笑稱：「但我剛又說你們真的太讚了、太屌了，所以充滿了力量，所以我準備了調情的台詞，中文喔！要不要？」沒想到台下的粉絲馬上熱情答應，讓神童傻眼：「我都還沒講完就要什麼要呀？」並笑著用中文大喊：「要不要去我家看貓？要去我家看貓的傳私訊給我喔。」讓一旁的厲旭笑翻：「我對貓咪過敏！」事實上，利特與神童兩人一直都非常熱衷於打高爾夫球，兩人昨（16）日還向對方下戰帖，賭注就是輸家今晚得在演唱會上「閉嘴」，讓粉絲嗨翻。沒想到今天兩人還真的在IG更新彼此戰況，神童上傳利特揮桿影片，並寫下：「為了贏，正在練習中。」利特也持續分享神童的照片，表示：「現正敗戰的神童：『啊，為什麼打不到』」、「高爾夫球好無趣」、「今天的輸家！」並透露自己技高一籌打贏神童，讓粉絲津津樂道：「期待今天演唱會」、「神童整場都不能說話了！」