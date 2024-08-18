本周咖啡優惠！7-11中元咖啡「寄杯26元」　星巴克買1送1有星冰樂

中元節到來，不只普度祭拜好兄弟，也有咖啡優惠可撿便宜。7-11今（18）日起開跑APP中元寄杯促銷，若加上自備杯扣5元優惠，濃萃美式平均26元、珍奶平均33元；星巴克買一送一只限周一，其中包含2款星冰樂。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（8月18日至8月24日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月16日至8月18日
◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3折（原價110元、特價80元）
◾冰黑糖珍珠撞椰奶2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
📍門市｜8月7日至8月20日
◾珍珠椰果四季春青茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾優格好多青茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾青梅冰茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至8月18日
◾大杯冰特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特大冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍泰式綠奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至8月20日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
📍門市｜8月7日至8月21日
單品咖啡同品項第2杯8元，以下舉例換算：
◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）
◾大杯單品拿鐵第2杯8元，5.4折（原價110元、特價59元）
🟡萊爾富
📍APP｜7月24日至8月20日
◾大杯美式50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）
皆加送「愛爾達3個月觀看序號」（限量3000組）
🟡OKmart
📍門市｜即日起至8月19日
◾西西里咖啡7折（原價65元、特價46元）
◾鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍65元，8.7折（原價75元）
🟡星巴克
8月19日周一限定，當天11:00至20:00到全台門市，指定14款特大杯買一送一，優惠品項包括：夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。
🟡LINE禮物
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯冰馥列白拿鐵2杯120元，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
🟡美廉社
📍門市｜8月16日至8月28日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3折（原價110元、特價80元）
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🟡星巴克
8月19日周一限定，當天11:00至20:00到全台門市，指定14款特大杯買一送一，優惠品項包括：夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。
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