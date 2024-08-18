天氣極度不穩！南台灣「大雨不定時轟炸」　吳德榮揭雨勢趨緩時刻

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▲今起至週二清晨，西南季風影響，各地降雨最猛烈，尤其中南部地區降雨時間拉長、範圍增廣。（圖／中央氣象署提供）

低壓帶和西南風影響，今（18）日全台各地天氣都不穩定，尤其中南部地區降雨時間長，特別要小心大雨的發生，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，午後頻繁出現大雷雨的天氣型態，預估會維持到週二（8/20），週三（8/21）後天氣回穩、盛夏回歸，近期無颱風影響台灣。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄則表示，台灣在「大低壓環流（季風環流）」的邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定，清晨起西南風與「陸風」輻合，中南部有局部陣雨或雷雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防雷擊、強風及瞬間大雨等「劇烈天氣」，今日各地區氣溫為，北部攝氏24至34度、中部攝氏24至32度、南部攝氏24至32度、東部攝氏24至35度，沒下雨時體感會較為悶熱。中央氣象署預報員陳姵安說明，今天起至週二清晨，前都會受到低壓帶影響，尤其今天晚間，西南風會增強，降雨最猛烈的時間就在「今天晚上至週二清晨」，中南部地區雨勢再增加，降雨時間拉長、範圍增廣。吳德榮提醒，雖然「大低壓環流」會在明（19）日慢慢消退，但「西南季風」通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應續防「劇烈天氣」；週三至週六（8/21至8/24），「太平洋高壓」增強的情況下，各地回歸晴朗炎熱，外出小心防曬、防中暑；近山區午後局部短暫陣雨的機率也會逐日降低。