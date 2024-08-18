梵谷自畫像險遭祝融！英國「索麥塞宮」大火　逾百消防員趕救火

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英國歷史文化景點「索麥塞宮」（Somerset House）17日發生大火，當局隨即出動約125名消防員前往現場滅火，目前火勢已經受到控制，所幸珍貴的館藏包括畫家梵谷、馬奈、莫內與塞尚等大師畫作皆無受到損害。綜合媒體報導，這起事件發生在當地時間17日上午，位於英國倫敦市中心的索麥塞宮的頂樓空間發生大火，在傳出火警之後，倫敦消防局（London Fire Brigade）隨即出動25輛消防車趕至現場滅火，消防局官員表示，由於建築物的歷史久遠及特殊設計，對於滅火工作來說，確實構成了一定的挑戰。儘管火勢基本上已經獲得控制，但消防人員仍會在現場待到明天，確保火源完全熄滅。目前當局也正在調查起火原因。這起火災發生的位置位於索麥塞宮西翼辦公室區域，該區域並沒有藝術品。而收藏梵谷（Vincent van Gogh）耳朵包著繃帶的自畫像的科陶德美術館（Courtauld Gallery）則是位於北廂，其他包括馬奈、莫內與塞尚等人的畫作並未受到影響，預定明天可重新開放參觀。索麥塞宮座落於泰晤士河（Thames River）河畔，歷史可追溯至1547年。過去索麥塞宮是一座王宮，曾在1700年代被拆除並重建，現在被當作藝術、文化和娛樂中心，科陶德美術館收藏了包括中世紀至20世紀的大作，也有許多影視作品前來取景，如電影《真愛至上》、《X戰警：第一戰》等均曾在這裡進行拍攝。