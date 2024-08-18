500碗2024揭曉！最強行政區在台南「霸榜一條街」　小吃四大天王

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▲2024「500碗」3碗入選名單。（圖／翻攝自500輯官網）

▲台南中西區的「鬍鬚忠牛肉湯」獲得「500碗」2碗好成績。（圖／記者蕭涵云攝）

▲8月27日將於台北萬豪酒店舉行「台灣米其林指南 2024」發布會；「必比登推介」則在8月20日出爐。（圖／米其林官方提供）

《500輯》創立全台小吃新指南「500碗」2024第二屆名單揭曉，最強行政區在「台南中西區」，一次入圍35間全台最密集，包括奪得2碗好成績的鬍鬚忠牛肉湯、阿明豬心冬粉，還有竹記冬菜鴨、許來福豆簽羹等；而「民族路」更以呷霸白腹浮水魚羹、鳳姐鴨肉飯等9間店成為「霸榜一條街」。台灣小吃四大天王則以臭豆腐、滷肉飯、肉圓、牛肉麵最受歡迎。而最新2024年《台灣米其林指南2024》之「必比登推介」名單，也將在8月20日出爐。《500輯》於2021年首創屬於台灣人觀點的美食指南「500盤」；2023年再鎖定街坊小吃，匯聚各界領域名人、但不限於專業美食家作為評審，推薦平價日常且具在地代表性的「500碗」美食評鑑，分享更多元、潛藏趣味的餐食指引，尤其今年最高碗數從7碗降為3碗，企圖讓更多店家得以被看見，也使上榜名單從第一屆的441間、增至2024年共469間獲收錄。「500碗」入選名單的最強行政區為「台南中西區」，一次上榜35間全台最密集，包括奪得2碗好成績的鬍鬚忠牛肉湯、阿明豬心冬粉，還有竹記冬菜鴨、上富小吃店、許來福豆簽羹等店家；而台南中西區的「民族路」更成為「霸榜一條街」，包括呷霸白腹浮水魚羹、馬來峰巴生肉骨茶、鳳姐鴨肉飯等9間店都獲推薦，不虧是美食之都。而大家最關心今年獲得最高3碗評價的5大店家，有台北「財神台南擔仔麵」、台中「功夫上海手工魚丸」、彰化「阿添蛤仔麵」、高雄「前金肉燥飯」、宜花「橋頭臭豆腐（創始店／礁溪店）」；在得碗名單中，最受眾人歡迎的四大小吃則是臭豆腐、滷肉飯、肉圓、牛肉麵。另外，《台灣米其林指南2024》完整名單將於2024年8月27日發布，廣受大眾討論的「必比登推介」名單，則在頒獎典禮前一週8月20日，提供「物有所值」的美食店家推薦清單。請讀者鎖定《NOWnews今日新聞》獲得最新消息。