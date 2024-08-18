Energy 20年鐵粉求票搞烏龍！配圖竟放5566照片　釣出許孟哲回應

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許孟哲轉發Energy粉絲求票文，幽默回應「圖文不符」貼文。（圖／許孟哲Threads）

最殺唱跳團體Energy睽違21年再度合體，繼《一觸即發》演唱會7月在台北小巨蛋開唱之後，將於9月唱進南台灣高雄巨蛋。一名自稱Energy 20年鐵粉的網友在社群上求票，發文配圖卻使用「台灣天團」5566專輯照片，成功吸引到許孟哲關注轉發：「看到我們5個上台，應該只有這位鐵粉不會傻眼吧！」Energy《一觸即發》高雄巨蛋演唱會，將於9月7日、8日連開2場，一名自稱Energy 20年鐵粉的網友，在社群上發文求票說：「人生第一次看演唱會，求好心人成全Energy 20年鐵粉。」有趣的是，該篇貼文的配圖卻是選用「台灣天團」5566專輯封面照。這篇「圖文不符」的求票文章，卻也成功吸引到5566成員許孟哲的關注，他截圖貼文轉發到Threads上說：「如果9月Energy演唱會開場看到我們5個上台，應該只有這位鐵粉不會傻眼吧！」接著，許孟哲再回應：「看原文下面留言樓主好像是故意的，只是看到覺得很幽默，但他也成功讓大家看到他的貼文，只是…你們覺得有票到底應不應該賣他？因為上台看到的人會跟照片不一樣耶。」