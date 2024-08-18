《兩個爸爸》溫蒂登大人！辣貼上空猛男親密合照：見到泰國王鶴棣

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▲如今樂樂已經19歲，成為亭亭玉立的少女，經常分享美照來展現姣好身材。（圖／樂樂IG）

▲日前樂樂到泰國去遊玩，和當地的猛男男模合照。（圖／樂樂IG）

▲先前樂樂才發文分享泰國的無邊際泳池。（圖／樂樂IG）

▲林佑威宛如凍齡，完全看不出已經45歲，父女照直接變兄妹照。（圖／樂樂小公主FB）

童星樂樂（謝語恩）在2013年戲劇《兩個爸爸》中，飾演林佑威和楊一展的可愛女兒溫蒂，當時鬼靈精怪的表現令人印象深刻。如今樂樂已經19歲，成為亭亭玉立的少女，經常分享美照來展現姣好身材，先前她到泰國旅遊，體驗當地「男模文化」，和帥氣裸男親密合照，讓人意識到她真的「登大人」了。樂樂不時會在IG分享美照，也會上傳唱歌、跳舞的成果，不僅會演戲，更積極朝全方位發展，兼顧課業的同時依然不放棄演藝事業，成為內外兼具的美少女，日前她到泰國去遊玩，和當地的猛男男模合照，只見她身穿清涼小可愛，露出纖細零贅肉的螞蟻腰，和上空的男模們親密互動比出愛心。樂樂也在照片中寫道：「特別的一日遊行程，終於見到傳說的泰國王鶴棣，想來可以找他們喔。」並標註兩位男模的帳號。先前樂樂才發文分享泰國的無邊際泳池，驚嘆：「美到我了⋯好喜歡。」並附上自己的辣照，只見她站在泳池邊，展現一雙大長腿，其中撩長髮的影片更是讓粉絲們陷入戀愛，女人味十足。事實上，去年（2023）樂樂才分享和林佑威的合照寫下：「是好久不見的佑威爸比～謝謝爸比的驚喜慶生，今天不小心泛淚了好幾次，最最最後！謝謝身邊可愛的大家，18歲在滿滿的愛之中度過，非常幸福唷！」讓粉絲勾起回憶殺，當時林佑威的凍齡模樣曾掀起熱烈討論，讓網友直呼：「明明就是兄妹！」