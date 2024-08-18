有颱風正在醞釀中！全台「豪大雨還要炸3天」　雨下最兇時段曝光

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▲今日入夜至明後兩天，由於西南風增強，中南部的降雨再增多，期間有局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署）

▲台灣東側目前有低壓在發展，預測未來有機會增強為熱帶性低氣壓，成颱機會較低。（圖／中央氣象署）

台灣天氣持續處於不穩定的狀態，天氣風險公司分析師林孝儒指出，；此外，台灣東側海面有低壓正在發展，預測未來有機會增強為「熱帶性低氣壓」，是否變為「颱風」需要觀察，目前看來機會較低。林孝儒表示，今日至週二，台灣持續處於低壓帶中，且吹西南風，各地雲量相對較多、體感悶熱，迎風面中南部容易有不定時降雨外，午後配合熱力作用影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，外出請記得攜帶雨具。林孝儒說明，太平洋高壓有望在週三（8/21）西伸增強到台灣附近，屆時水氣將減少、大氣穩定度提高，各地降雨機會明顯減少，天氣轉為晴時多雲，午後雷陣雨侷限在山區發展。雖然週三後降雨減少，但高溫重新飆升，天氣將會相對炎熱，要防範熱傷害，總體來說，本週天氣大致2階段變化；此外，林孝儒也補充，台灣東方有低壓發展，，預測這個低壓會受太平洋高壓導引，先北上通過琉球群島，再進入東海，持續北上遠離臺灣，對我們沒有直接威脅。