《媽媽朋友的兒子》丁海寅搭檔庭沼珉　坦言對「她」最心動　

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▲丁海寅（左）透露自己有點怕生，庭沼珉（右）的笑容總能讓他卸下武裝，開懷大笑。（圖／tvN DRAMA《媽媽朋友的兒子》 Youtube）

▲《媽媽朋友的兒子》男女主角由丁海寅（左圖）、庭沼珉（右圖）主演，故事講述一對「青梅竹馬」在青春的交叉口重逢，2人都非常熟悉互相從小到大的黑歷史，從而展開令人愉快、溫暖、心動的故事。（圖／tvn_drama IG）

人氣韓星丁海寅與庭沼珉搭檔演出Netflix韓劇《媽媽朋友的兒子》，2人將上演青梅竹馬久別重逢相愛戲碼，令不少粉絲相當期待。日前舉辦發布記者會時，主持人請2人分享對彼此感到心動的時刻，丁海寅表示「庭沼珉的笑容既爽朗又有活力，令他十分心動」，引發討論。tvN全新浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》日前舉行發布記者會，當被主持人問及2人對彼此感到心動的點，丁海寅表示自己本來是有點怕生的：「每次拍戲都可以感受到那個豪爽、非常爽朗的笑容，讓人很自在地卸下武裝，因為讓我很心動，所以總會跟著她（庭沼珉）一起笑。」而庭沼珉則回應：「歐巴（丁海寅）會非常細心地確認我的狀態，在現場真的非常感謝他，很溫暖，通常會問我：今天怎麼樣？有睡好嗎？狀態如何？總是非常親切的詢問我。」現場散發甜蜜氛圍，引發粉絲討論。浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》描述2個在同個社區長大、分享彼此黑歷史的青梅竹馬間相愛相殺的羅曼史。女主角裴石榴（庭沼珉飾）曾是個優等生，靠全額獎學金在美國名校畢業，之後在跨國公司擔任高階經理，人生可謂一帆風順，然而她因故離職回到家鄉，與男主崔承效（丁海寅飾）重逢，卻掀起意想不到的「混亂」。影集在昨（17）日開播，一部結合家庭溫馨、朋友友誼和浪漫愛情的故事，勢必成為今年度下半年觀眾討論的熱門話題。除此之外，丁海寅和庭沼珉2位高顏值的卡司，也讓這部劇未演就先掀起一片轟動。