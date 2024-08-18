川普又失言！ 惡意攻擊林郁婷、Khelif是變性人　應摒除女性運動

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿爾及利亞奧運女子拳擊金牌Imane Khelif近期首次以女裝「華麗」亮相，以期打破外界抨擊她是男性的爭議。（圖／美聯社、Imane Khelif IG)

準備競選下任美國總統的川普（Donald Trump）在賓州的競選造勢活動，再次將矛頭指向巴黎奧運拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞好手Imane Khelif，錯誤地將兩位女性運動員稱為男性，並強調「應該將男性摒除於女性運動之外」，這番言論再次爭議。巴黎奧運在8月中圓滿落幕，下一屆2028年奧運會將由美國洛杉磯接棒，川普在賓州造勢活動上，將注意力轉向了最近剛結束的奧運，以及林郁婷及美國因其性別身份引發的國際事件，川普並承諾要將「將男性排除在女性運動之外」。川普長期以來時常在造勢活動中批評跨性別人士，特別是針對跨性別運動員，這些不當發言被LGBTQ+倡導者認為是錯誤且有害的。川普雖然沒有直接指名道姓，但發言中提到奧運金牌拳擊手，明顯就是針對林郁婷與Khelif，他還說：「奧運有2個變性者，他們是從男人變成女人，然後參加了拳擊比賽。」儘管林郁婷與Khelif生來就是女性，並在女性身份下成長，她們卻成為國際拳總（IBA）與國際奧會（IOC）之間鬥爭的受害人。去年3月，俄羅斯主導的國際拳總在世錦賽取消了林郁婷和Khelif的資格，理由是她們「不符規定」，並稱這是為了「維護比賽的公平性和最高誠信度」，但未說明測試細節，8月初召開國際記者會，依舊拿不出實質證據。國際拳總因管理不善和涉嫌貪污，被國際奧會取消奧運主導權，巴黎奧運改由國際奧會自行主導。國際奧會也發布聲明力挺林郁婷與Khelif，稱兩人成為「國際拳總武斷決定的受害者」，法國權威媒體世界報（Le Monde），以及France 24，都強調兩人拿下奧運金牌是「最具有勇氣的金牌」！