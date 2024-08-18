PTT停機維修14小時！眾崩潰：中元節變世界末日　「吐槽IG」救援

今（18）天中元節，而PTT停機也正好選在今天，為了配合高壓電設備年度檢驗，從凌晨5時至晚間7時停機，由於停機長達14小時又遇上假日，一早就讓「ptt」衝上Google搜尋排行，不少人驚覺無法登入，哀怨表示：「中元節變世界末日」。如果少了PTT不知該如何打發時間，不如玩玩最近暴紅的「吐槽IG」。
PTT站方公告：「配合8月18日高壓電設備年度檢驗，PTT、PTT2、PTT網頁板於05:00至 19:00暫停服務。」消息一出留言區哀鴻騙野：「我戒斷症發作了」、「世界末日」、「要怎麼度過今天」、「才8:43我已經無意識點開JPTT 16次了」，甚至還有人形容「全身像螞蟻在咬！」
鄉民使用PTT已成日常作息，PTT是台灣電子佈告欄（BBS），又稱批踢踢。雖然臉書、IG、TikTok、X（前Twitter）、Threads等平台相繼崛起，後浪一波接一波，PTT雖是文字式BBS看似陽春，至今仍佔有一席之地，在2018年九合一大選當天，因為台北市長選情陷入膠著，八卦版人氣最高曾衝破10萬人同時在線。
對於PTT重度使用者來說，停機維修難免有頓失所依的空虛感，還有人打趣說「網軍開始無聊了」，不如試試近日暴紅的「吐槽IG」功能（點此連結）。AI工具《Monica AI》可透過拍照辨識植物、昆蟲等，也支援即時口語翻譯，或是快速取得YouTube影片摘要，也能用文字創建圖檔，不過最受歡迎功能還是「吐槽達人」，透過AI吐槽IG及分析性格。
只要輸入IG用戶名就能讓AI吐槽，像是「國民男友」許光漢被酸是活在濾鏡中的人，假帳爭議纏身的民眾黨主席柯文哲，更被AI嘲諷「你那種對每一筆捐款都如獲至寶的態度，簡直讓人懷疑你是不是在為下一場選舉做準備。」
而總統賴清德也被狠批：「你總是試圖在每一個貼文中展現你的完美形象，但有時候，這種過於精心策劃的形象讓人感覺有點假。」AI工具《Monica AI》目前已衝上App Store免費排行第一名。
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對於PTT重度使用者來說，停機維修難免有頓失所依的空虛感，還有人打趣說「網軍開始無聊了」，不如試試近日暴紅的「吐槽IG」功能（點此連結）。AI工具《Monica AI》可透過拍照辨識植物、昆蟲等，也支援即時口語翻譯，或是快速取得YouTube影片摘要，也能用文字創建圖檔，不過最受歡迎功能還是「吐槽達人」，透過AI吐槽IG及分析性格。
只要輸入IG用戶名就能讓AI吐槽，像是「國民男友」許光漢被酸是活在濾鏡中的人，假帳爭議纏身的民眾黨主席柯文哲，更被AI嘲諷「你那種對每一筆捐款都如獲至寶的態度，簡直讓人懷疑你是不是在為下一場選舉做準備。」
而總統賴清德也被狠批：「你總是試圖在每一個貼文中展現你的完美形象，但有時候，這種過於精心策劃的形象讓人感覺有點假。」AI工具《Monica AI》目前已衝上App Store免費排行第一名。
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