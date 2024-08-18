熱帶性低氣壓可能生成！路徑、影響出爐　專家：9月前天氣難穩定

台灣天氣受到季風低壓帶影響，短時間較難維持穩定！天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，週二前（8/20）中南部地區雨勢較大、較廣，週三至下週末（8/21至8/25）各地雨勢趨緩，但8月最後一週，「大範圍低壓帶」會再次出現，雖然預估短時間內沒有颱風侵台，但「晴朗穩定少雨」的天氣，在8月結束之前維持的機會不是很大。
吳聖宇今（18）日在臉書粉專說明，今天至週二，迎風面中部以南地區降雨增多，尤其今晚到明後兩天有可能出現局部大雨，甚至豪雨的機會，特別是沿海平原地區，中部以北、東半部則是要留意白天配合熱力作用發展的熱對流降雨，局部地區也可能會有大雷雨，近期降雨多、雲量多，高溫跟著下降，但因為風向偏西南風，因此體感有些悶熱、濕度較高。
吳聖宇表示，週三起台灣回到「夏季型天氣」，午後山區留意熱對流產生的局部大雷雨，但整體降雨減少後，溫度又會變得比較高，可能會再度有攝氏36度以上高溫出現的機會，這種比較偏向夏季天氣的型態可望持續到下週末左右。
吳聖宇提及，台灣東邊目前有低壓98W發展中，預計向北移動，有略為加強的機會，可能變成熱帶性低氣壓，但是預報資料看起來要達到颱風等級的可能性不高，也不會往台灣附近接近，而更東南邊的未編號擾動，未來也會往北發展，也有可能變成熱帶性低氣壓，會不會來到颱風等級還要再觀察。
吳聖宇補充，8月最後一週，台灣東方可能又會有較大範圍的「低壓帶」，太平洋高壓持續弱勢的情況預估要維持到8月底甚至9月初，因為高壓弱勢，天氣很難非常穩定，頂多是比較偏向午後雷雨的天氣，要有強勢高壓籠罩，晴朗穩定少雨的天氣型態，一直到8月結束之前似乎機會不是很大，後續持續觀察。
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吳聖宇表示，週三起台灣回到「夏季型天氣」，午後山區留意熱對流產生的局部大雷雨，但整體降雨減少後，溫度又會變得比較高，可能會再度有攝氏36度以上高溫出現的機會，這種比較偏向夏季天氣的型態可望持續到下週末左右。
吳聖宇提及，台灣東邊目前有低壓98W發展中，預計向北移動，有略為加強的機會，可能變成熱帶性低氣壓，但是預報資料看起來要達到颱風等級的可能性不高，也不會往台灣附近接近，而更東南邊的未編號擾動，未來也會往北發展，也有可能變成熱帶性低氣壓，會不會來到颱風等級還要再觀察。
吳聖宇補充，8月最後一週，台灣東方可能又會有較大範圍的「低壓帶」，太平洋高壓持續弱勢的情況預估要維持到8月底甚至9月初，因為高壓弱勢，天氣很難非常穩定，頂多是比較偏向午後雷雨的天氣，要有強勢高壓籠罩，晴朗穩定少雨的天氣型態，一直到8月結束之前似乎機會不是很大，後續持續觀察。