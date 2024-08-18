熱帶性低氣壓可能生成！路徑、影響出爐　專家：9月前天氣難穩定

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日入夜至明後兩天，由於西南風增強，中南部的降雨再增多，期間有局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署）

台灣天氣受到季風低壓帶影響，短時間較難維持穩定！天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，，但8月最後一週，「大範圍低壓帶」會再次出現，雖然預估吳聖宇今（18）日在臉書粉專說明，，特別是沿海平原地區，中部以北、東半部則是要留意白天配合熱力作用發展的熱對流降雨，局部地區也可能會有大雷雨，近期降雨多、雲量多，高溫跟著下降，但因為風向偏西南風，因此體感有些悶熱、濕度較高。吳聖宇表示，週三起台灣回到「夏季型天氣」，午後山區留意熱對流產生的局部大雷雨，，這種比較偏向夏季天氣的型態可望持續到下週末左右。吳聖宇提及，台，但是預報資料看起來要達到颱風等級的可能性不高，也不會往台灣附近接近，而更東南邊的未編號擾動，未來也會往北發展，也有可能變成熱帶性低氣壓，會不會來到颱風等級還要再觀察。吳聖宇補充，8月最後一週，台灣東方可能又會有較大範圍的「低壓帶」，，要有強勢高壓籠罩，晴朗穩定少雨的天氣型態，一直到8月結束之前似乎機會不是很大，後續持續觀察。