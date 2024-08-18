朱立倫出席台美同鄉聯誼會　直喊「國民黨將堅定捍衛中華民國」

我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席朱立倫訪美，今（18）日出席休士頓台美同鄉聯誼會聚會。他在臉書細數黨主席任內成就，包含在地方選舉中取得了15個縣市的大勝、成為國會最大黨，喊話「將繼續堅定捍衛中華民國，推動對台灣福國利民的法案」。朱立倫在臉書提及，他在休士頓台美同鄉聯誼會，與所有在美國的優秀台灣朋友們、僑界的朋友們相聚在一起，「我要衷心感謝安安總會長在過去任期內的辛勤付出，同時，我們也歡迎秀梅即將接任新任總會長」。朱立倫說，每年的台美同鄉聯誼會都是我們凝聚團隊力量的重要時刻。尤其是在台美關係及經貿合作方面，大家的貢獻不容忽視。作為僑界的重要橋樑，扮演了至關重要的角色。對於國民黨來說，更是我們最堅定的支持力量。朱立倫也說，這三年來，他擔任黨主席期間經歷了兩場重要選舉，感謝大家的團結和努力，讓我們在地方選舉中取得了15個縣市的大勝。今年初的大選雖然總統大選未能如願，但我們在國會中成為了最大黨，這是大家共同努力的成果。朱立倫表示，國民黨在立法院的54位黨團成員，在韓國瑜院長和江啟臣院長的帶領下，非常團結。我們將繼續堅定捍衛中華民國，推動對台灣福國利民的法案，讓台灣的民主與自由走得更踏實、更遠。朱立倫最後提到，要再次感謝台美同鄉聯誼會的支持，也希望大家繼續支持國民黨、支持立法院、支持中華民國。