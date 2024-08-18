李珠珢VS李多慧選誰？掀2派粉絲討論戰翻　球迷：怕她人氣下降

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▲起亞虎啦啦隊20歲超新星李珠珢憑三振舞爆紅，球迷紛紛敲碗來台發展，對此有粉絲在Dcard發文，擔心若李珠珢成功來台發展，李多慧的人氣會因此下降，掀起兩派討論。（圖／Dcard）

▲南韓啦啦隊女神李珠珢先前因為跳了一支「三振舞」在網路上爆紅，日前她也受邀來台灣演出，吸引大批粉絲搶票進到台北大巨蛋一睹她的盛世美顏。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢跳錯害羞摀嘴偷笑，許多粉絲趁機要她留在台灣練習，捨不得她回韓國。（圖／YouTube 走一日球迷 台湾プロ野球チア）

▲李珠珢被問跟李多慧一樣來台發展，害羞露出微笑反應。（圖／翻攝YT）

▲李珠珢疑似在南韓跳「炸裂陳子豪」應援舞，讓台灣球迷相當驚喜。（圖／李珠珢IG）

中華職棒近年颳起「韓流」，除了球員、教練的閃亮陣容外，更引進多位韓籍啦啦隊員，成為球場上的一大吸睛亮點。繼李多慧2023年來台加入「樂天女孩」後，全台掀起一股「李多慧旋風」。而韓國職棒起亞虎啦啦隊20歲超新星李珠珢，上個月27、28日來台交流時，憑著招牌魔性「三振舞」爆紅，讓不少球迷紛紛敲碗來台發展。對此，有粉絲近日在Dcard發文，擔心若李珠珢成功來台發展，李多慧的人氣會因此下降，掀起兩派討論。有粉絲在Dcard心情板上發文，標題寫下：「李珠珢VS李多慧，怎麼選擇」，她表示她個人比較喜歡李多慧，不過近期李珠珢因三振舞爆紅，很多球迷紛紛支持她來台灣發展，對此原PO感到十分擔心，怕若李珠珢真的來到台灣發展，多慧人氣會因此下降。貼文曝光後引發熱烈討論，有人認為：「李珠珢太可愛了」、「李珠珢讓我想到剛出道的子瑜，高高的很漂亮然後很害羞」、「多慧越看越還好，當然是珠珢啊！每次看她都暈船」，不過也有許多「多慧派」的粉絲跳出出來表示：「選多慧！她不一定最漂亮，但舞蹈她還是贏很多人的」、「多慧在台已經有很穩定的基礎了，不必太為她擔心啦！」留言掀起兩派討論。年僅20歲、有「人間AI」美稱的起亞虎啦啦隊員李珠珢，憑藉魔性三振舞擄獲台灣粉絲的芳心，7月底短短來台交流幾日後，在台掀起一陣旋風，讓台灣粉絲紛紛敲碗，希望李珠珢可以轉隊來台發展。對此韓國球迷警報大響，擔心李珠珢會追隨前輩李多慧的步伐，將事業重心轉移到台灣。而根據韓媒爆料，韓職高層已意識到事態嚴重性，於是將放寬啦啦隊隊員「參與各種綜藝活動」的自由度，希望避免當紅啦啦隊員出走。