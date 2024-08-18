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MLB／Luis Severino睽違2299天再上演完投完封！說服主帥不要換他

記者陳品翔/綜合報導

▲前紐約洋基強投Luis Severino今年轉戰同城球隊大都會，今（18）日他則掛帥出戰馬林魚隊，最終Severino徹底燃燒自我，共用了113球完投9局，送出8次三振，並上演完投完封，幫助大都會以4：0拿下勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲前紐約洋基強投Luis Severino今年轉戰同城球隊大都會，今（18）日他則掛帥出戰馬林魚隊，最終Severino徹底燃燒自我，共用了113球完投9局，送出8次三振，並上演完投完封，幫助大都會以4：0拿下勝利。（圖／美聯社／達志影像）
MLB美國職棒前紐約洋基強投Luis Severino，今年離開離開效力已久的洋基，轉戰同城球隊大都會隊，今（18）日他則掛帥出戰馬林魚隊，此戰Severino徹底燃燒自我，用了113球完投9局，送出8次三振，並上演完投完封，幫助大都會最終以4：0拿下勝利，這也是Severino在睽違2299天之後，再度繳出完投完封的表現。而根據美媒報導，大都會主帥Carlos Mendoza原本打算要將Severino提前換下，但從他的眼中看見自信。

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Severino此役封鎖對方打線　收下本季第8勝

Luis Severino此役徹底封鎖馬林魚團隊打線，完投9局共用了113球、最快球速飆至98.6英哩（約158.6公里），僅被打出4支安打沒有掉分，並飆出8次三振，另有1保送、1次觸身球，最終大都會就以4：0氣走馬林魚，Severino也進帳個人本季第8勝，賽後防禦率降至3.91。

而本場比賽Luis Severino在投完第8局時，當時用球數即將破百，大都會總教練Carlos Mendoza一度想將他換下，不過Severino則回應到：「我的感覺很好，有很多局我只投了6球左右，所以我沒有感到太疲累。也很感謝他（Mendoza）願意給我投第9局的機會，我在場上就是全力以赴，徹底燃燒自我。

Severino生涯第2度完投完封　上次至今已相隔2299天

今日對決馬林魚投出完投完封，這同時也是Luis Severino生涯第2度拿下完投完封勝，上一次他交出這樣的表現，已經要追溯至2018年賽季，當時美國時間5月2日洋基交手太空人，那時的Severino還身披著條紋球衣，至今已經相隔長達2299天。


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