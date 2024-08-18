MLB／Luis Severino睽違2299天再上演完投完封！說服主帥不要換他

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MLB美國職棒前紐約洋基強投Luis Severino，今年離開離開效力已久的洋基，轉戰同城球隊大都會隊，今（18）日他則掛帥出戰馬林魚隊，此戰Severino徹底燃燒自我，用了113球完投9局，送出8次三振，並上演完投完封，幫助大都會最終以4：0拿下勝利，，並飆出8次三振，另有1保送、1次觸身球，最終大都會就以4：0氣走馬林魚，Severino也進帳個人本季第8勝，賽後防禦率降至3.91。而本場比賽Luis Severino在投完第8局時，當時用球數即將破百，大都會總教練Carlos Mendoza一度想將他換下，不過Severino則回應到：「我的感覺很好，有很多局我只投了6球左右，所以我沒有感到太疲累。今日對決馬林魚投出完投完封，，當時美國時間5月2日洋基交手太空人，那時的Severino還身披著條紋球衣，至今已經相隔長達2299天。