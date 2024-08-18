蕭淑慎小17歲尪被爆和民眾黨關係匪淺　梁軒安病榻前5點聲明自清

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▲梁軒安近日剛動完手術，對於近期的紛擾，他樂觀面對。（圖／翻攝自梁軒安臉書）

蕭淑慎小17歲老公梁軒安日前被旗下女歌手Rina提告性侵，沒想到近來又被爆出和民眾黨關係匪淺，梁軒安表示才剛動完手術，身體都還沒復原，無奈發出5點聲明，指出自己並不是民眾黨的黨員，並感謝太太整日的陪伴，這些紛擾並沒有影響夫妻倆的生活，樂觀表示，「人在江湖沒有不挨刀。」外傳梁軒安和民眾黨關係匪淺，還曾經是黨內「青委會委員」，甚至一度要代表民眾黨參選議員，對此，梁軒安在臉書寫下長文，表示自己剛結束一個手術，「目前疼痛指數依然無法忍受，必須靠著止痛藥度過，另外看了一些新聞，其實挺無言的。」他發表5點聲明，解釋自己並不是民眾黨黨員，「我和藍綠白的政治人物曾都有留影過，為何要補風捉影？我是隸屬哪一個黨？無酬主持民眾黨的活動就單純相挺馮啟彥醫師，及給公司旗下歌手表演的舞台而已（屬於商業演出）。感謝藍綠白朋友的關心得知手術紛紛致電關心。我就只是一位創業的企業主，關於前陣子的桃色風波商業糾紛，已備好資料給律師交由司法處理。」對於最近的紛紛擾擾，梁軒安表示並沒有受到任何影響，認為人在江湖沒有不挨刀，「針對於那些有心人士落井下石，我依然祝福你們。但切記『人在做，天在看』你們可以利用媒體，編制故事繼續浪費資源，欺騙社會大眾但你們騙不了自己的。最後，感謝梁太白天忙碌，晚上的陪伴。」