奧運英雄超時5小時寵粉簽名！海報卻遭上網轉賣　連珍羚無奈發聲

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▲2024巴黎奧運新北市簽名會，當天人潮超多，選手們超時簽名，心意卻被不肖人士糟蹋。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.15）

▲連珍羚貼出簽名轉賣的網路賣場，呼籲大家不要把選手們的感謝當成商業。（圖／Threads@lienchenling_official）

2024年巴黎奧運完美落幕，台灣選手們拿下 2 金 5 銅歷史次佳成績，新北市政府也在8月15日舉辦選手簽名會，讓粉絲們能近距離接觸這些台灣英雄，拿到珍貴的親筆簽名，沒想到才過不到幾天，網路上就出現簽名轉賣的商場，而且還被選手本人看到了，對此，「柔道女王」連珍羚也無奈發聲了。新北市府在8月15日舉辦奧運新北選手簽名會，吸引超過千名粉絲到場排隊，更因為人流眾多，選手們辛苦簽名5個多小時才順利落幕，也因此一度引發外界批評，但選手們仍相當珍視粉絲，每一位粉絲都能近距離互動並拿到珍貴簽名。沒想到近期在網路平台上，竟然有不肖人士轉賣這些台灣英雄的親筆簽名海報，甚至還主打「有影片為證」，包含羅嘉翎、丁華恬、林郁婷、湯智鈞、連珍羚等人都被當成「 賣點」 ， 原本選手無償幫忙簽名的海報，價格更直接飆上1000元，甚至「金牌拳后」林郁婷的選手卡片，還有人特地拿到現場請她簽名後，在網路上標價4200元進行轉賣。這些荒唐的行為也被選手們看見了！今（18）日下午「柔道女王」連珍羚也無奈在Threads上發文，「8/15幫大家簽名真的是純粹感謝大家對我們的支持，也真的很感動，所以就算簽了很久，也覺得很值得但請大家拿到簽名的照片，或是物品後，是否可以自己珍藏就好？不要把選手們的感謝當成商業，這樣之後真的不知道要怎麼幫大家簽名了。」