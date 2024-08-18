一念桃花因果渡 「警察哥哥」 靶場出事啦

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▲張員穿著警服跟女友的貼臉親密照，輾轉流傳於網路社群中(圖/翻攝社會事)

台中市警察局和平分局一名張姓員警，日前將分局打靶畫面傳給女友，女友卻逕自上傳抖音還打上「警察哥哥」親暱稱呼，另貼有張員穿著警服跟女友的貼臉親密照，照片輾轉流傳於網路社群中。分局表示，這名張姓男警的行為已違反執勤使用微型攝影機相關規定，分局發現後已立即要求將影片刪除下架，嚴正告誡、加強管考，並將研議行政處分。和平分局督察組長洪坤寶說明表示，抖音網傳分局張姓員警訓練及工作場域畫面，經查是分局張姓員警（67年次、93基特）私下與其裴姓女友分享於112年7月21日分局在梅子靶場舉辦之槍枝分解結合測驗時之影像，其女友於抖音分享播放。分局立即告誡該員刪除下架。洪坤寶組長表示根據規定，因公務所取得影音資料，未經過機關授權不得擅自複製或外傳，張姓員警因一時失慮，將執行公務取得之攝錄影音資料私下傳給女友，違反警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點之不當行為，分局除嚴正告誡及行政處分外，並將加強管考以維紀律。