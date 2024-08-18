急了？賀錦麗扭轉搖擺州選情　川普仍嗆：她比拜登更容易打敗

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▲共和黨總統候選人川普在造勢場合上對賀錦麗進行人身攻擊。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選即將在11月登場，儘管美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在本月才正式接棒美國總統拜登，仍使民主黨選情出現大幅變化，在搖擺州的民調與對手川普平分秋色。美國前總統、共和黨總統候選人川普似乎也急了，在活動上對賀錦麗進行人身攻擊，更大嗆「她比拜登更容易被打敗」。綜合《路透社》等媒體報導，川普於17日前往賓州東北部的威爾克斯-巴里（Wilkes-Barre）造勢，他原先在活動中依競選主軸指責副總統賀錦麗引發「毀滅性」通貨膨脹，但他很快地脫離劇本，嘲笑賀錦麗的笑聲是「瘋子般的笑聲」，甚至批評美國時事週刊「時代」（Time）雜誌封面上的賀錦麗照片，說他「比她好看多了」。川普還在活動當中將賀錦麗描繪成「激進份子」和「瘋子」，更開嗆「我認為賀錦麗比拜登更容易被打敗」。報導指出，儘管川普向賀錦麗進行人身攻擊，但有政治分析家認為，此類評論可能會適得其反，使川普損失在溫和選民中的支持。賓州是2016年將川普推向勝利的三個鐵鏽帶州之一，其他兩個州則是威斯康辛州和密西根州，拜登在2020年將這三個州奪回。賓州擁有19張選舉人票，比密西根州跟威斯康辛州都還要多，可能將成為左右今年選舉的關鍵。自拜登宣布放棄連任之後，賀錦麗開始展開競選活動，使得這場的選舉局勢出現了重大變化，更讓川普在與拜登競選時建立的優勢成為泡影。由《紐約時報》委託錫耶納學院（Siena College）於8月8日至15日統計兩黨候選人在搖擺州民調顯示，在亞利桑那州，賀錦麗拿下50%支持率，以5個百分點贏過45%的川普；在北卡羅萊納州，賀錦麗則是以49%微幅領先47%的川普；不過另一方面，賀錦麗在內華達州和喬治亞州均落後4個百分點。《紐約時報》指出，相對5月份的民調，拜登在亞利桑那州、喬治亞州與內華達州僅41%支持度，落後川普的50%支持度，賀錦麗已經為民主黨大大扳回一城。目前賀錦麗正在進行巴士巡迴造勢，預計18日在匹茲堡（Pittsburgh）與支持者見面，副手明尼蘇達州長華茲則在17日前進內布拉斯加州拉票；民主黨將於19日在伊利諾州芝加哥舉行全國代表大會。