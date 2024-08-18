TWICE周子瑜SOLO照曝光！薄紗洋裝「轉身全空」　粉絲暴動：太辣

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▲TWICE成員周子瑜出道至今9年，日前才歷經遭公司雪藏的爭議，沒想到時隔不到半年，驚喜宣布將發行首張個人專輯。（圖／TWICE YouTube）

▲子瑜釋出一系列新專輯花絮照，畫面中她穿著一襲紅色薄紗裙，露出纖細美腿，令粉絲驚艷不已。（圖／周子瑜IG）

南韓大勢女團TWICE出道至今9年，在全球擁有大批粉絲追隨，日前JYP官方無預警宣布，台灣籍成員周子瑜將SOLO出道，推出她的首張個人迷你專輯《abouTZU》，短短60秒前導預告片曝光後，立刻引發全球粉絲熱烈反應，短短半天內就獲得了近百萬點閱。而昨（17）日子瑜也在個人IG釋出一系列專輯概念照，罕見小露性感事業線，短短12小時就吸引超過70萬名粉絲點讚。TWICE台灣成員周子瑜2015年出道至今一直被爆出受到公司「JYP娛樂」的不平等待遇，不過本月1日官方驚喜宣布子瑜即將推出首張個人迷你專輯《abouTZU》，這也是繼隊長志效、人氣成員娜璉後，團體中第三位以SOLO出道的成員，消息曝光後令台灣粉絲又驚又喜。而短短1分鐘的預告片釋出後，短短半天就衝破近百萬按讚數、近三萬則留言，可看出全球粉絲都期待不已。雖然說專輯的正式發行日期尚未公開，但已經掀起全球粉絲一陣討論。TWICE官方IG釋出一系列子瑜穿紅裙的形象照，昨（17）日晚間子瑜也在個人IG曝光幕後花絮，照片中她身穿紅色薄紗細肩帶禮服，不僅大秀雪白美背，上半身大V領設計，也讓她罕見地露出性感事業線。而子瑜頂著精緻的妝容，放下一頭烏黑長髮，彷彿仙女一般，畫面美得讓人窒息。照片曝光後，短短12小時就吸引超過70萬人朝聖，粉絲們紛紛激動表示：「美得太誇張了！」、「美得像幅畫也美得不像話」、「真的太扯了」、「我真的要瘋」、「大女主降臨」、「超適合紅色」、「怎麼有仙女」、「我等不及了！」