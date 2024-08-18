與北京建交財政仍困窘　諾魯部長急赴韓賣磷酸鹽

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南太平洋島國諾魯今年一月與台灣斷交，轉與北京建交卻尚未取得金援拓展經濟，在財政窘迫之際轉向韓國尋求貿易合作。諾魯官員在4月曾前往越南會晤韓國企業高層，日前又再度前往韓國首爾與三星物產及南海化學等企業代表進行會晤，盼能成功出口該國重要礦產磷酸鹽。諾魯是位於太平洋上的一個小島國，面積僅約台北市南港區大，經濟收入主要依靠政府盈餘，曾靠島上磷礦資源發家致富，但隨礦源枯竭，國家財政陷入困頓。諾魯資訊通訊部長柏尼克（Shadlog Bernicke）於8月6日前往首爾與三星物產、南海化學企業代表舉行會議，盼能加強出口諾魯磷酸鹽合作業務。根據諾魯官方聲明，柏尼克此行赴韓是尋求專門開採磷酸鹽的諾魯國企「RONPHOS」與韓國以生產肥料、化學物質聞名的南海化學（Namhae Chemical）合作，與會的還有南海化學副總裁 Park Young-joon；柏尼克強調諾魯在供應磷酸鹽方面可靠且可以從定價方面看見其品質。此外，柏尼克也希望能和南海化學、三星物產（Samsung C&T）進行直接協調，確保能夠簡化銷售流程，並進一部討論如何維持磷酸鹽的高品質標準。今年四月柏尼克已經和諾魯前總統、現任國會議長史蒂芬（Marcus Stephen）與教育部次長達吉雅各（Isabella Dageago）訪問三星在越南的工廠，並和三星多名高階主管會晤，盼能替該國經濟帶來新的資源挹注。