日本吃帝王蟹小心「低仿品」！市價砍半、肉質差很大　辨識關鍵曝

許多人飛往日本北海道，必定會品嚐當地最具知名度的「帝王蟹（鱈場蟹）」 ，不過近期卻有日本人呼籲遊客們，前往當地前最好做好功課，因為當地有一種帝王蟹「低仿品」，常被不肖業者冒充成帝王蟹出餐，但兩者價格卻相差一倍，肉質也差很大，同時也教學辨認關鍵，讓大家都能一秒化身海產達人！
帝王蟹「低仿品」辨識關鍵曝！市價只要一半業者賺很大
近期在社群平台X上，日本網友@nine_bullet0814就分享了一個前往北海道遊玩前的重要知識，因為到達當地，所有遊客都是衝著帝王蟹而來，許多店家也因此都會進貨提供餐點，但卻有不肖業者，會將俗稱「油蟹」 的扁足擬石蟹，冒充成「帝王蟹」堪察加擬石蟹來販售。
事實上，「油蟹」 市面上價格為「帝王蟹」的一半，若充當成帝王蟹出餐，不肖業者直接翻倍賺。而分辨兩者差異的條件其實很直觀，首先「帝王蟹」的蟹殼中央，都會有六根突起，而「油蟹」則只有四根。
此外，旅日作家「魚漿夫婦」也發文補充，油蟹平均大約是2公斤左右，帝王蟹的重量大概在3~5公斤，體型也有一定差距，而且油蟹肉質比較沒有那麼細，蟹肉的鮮甜度也遜色許多。
不少台灣旅客看完後也紛紛驚呼，「6顆星跟4顆星的差別」、「日本也會玩這招喔」、「有六塊肌的才是帝王，蠻好記的」、「難怪有時候吃帝王蟹口感差很多，上當了」、「去北海道錢真的要先看！」
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近期在社群平台X上，日本網友@nine_bullet0814就分享了一個前往北海道遊玩前的重要知識，因為到達當地，所有遊客都是衝著帝王蟹而來，許多店家也因此都會進貨提供餐點，但卻有不肖業者，會將俗稱「油蟹」 的扁足擬石蟹，冒充成「帝王蟹」堪察加擬石蟹來販售。
事實上，「油蟹」 市面上價格為「帝王蟹」的一半，若充當成帝王蟹出餐，不肖業者直接翻倍賺。而分辨兩者差異的條件其實很直觀，首先「帝王蟹」的蟹殼中央，都會有六根突起，而「油蟹」則只有四根。
此外，旅日作家「魚漿夫婦」也發文補充，油蟹平均大約是2公斤左右，帝王蟹的重量大概在3~5公斤，體型也有一定差距，而且油蟹肉質比較沒有那麼細，蟹肉的鮮甜度也遜色許多。
不少台灣旅客看完後也紛紛驚呼，「6顆星跟4顆星的差別」、「日本也會玩這招喔」、「有六塊肌的才是帝王，蠻好記的」、「難怪有時候吃帝王蟹口感差很多，上當了」、「去北海道錢真的要先看！」