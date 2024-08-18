戴資穎有望再戰依瑟儂！飛日本先嗑一蘭　中媒：復仇高機率晉決賽

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台灣羽球一姊「小戴」戴資穎備戰即將於20日開打的超級750系列日本羽球公開賽。在抵達日本後，戴資穎在Instagram限時動態分享她的第一餐「一蘭拉麵」，已經準備好迎接生涯最後一次的日本公開賽。由於韓國球后安洗瑩、中國陳雨菲和西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）都缺席，小戴有望再戰泰國好手依瑟儂，中媒《愛羽客》指出，若戴資穎成功復仇，高機率能闖晉決賽。戴資穎先前因傷勢困擾，缺席將近2個月的比賽，一度需要依靠拐杖才能行走，強忍傷痛出征巴黎奧運，雖然首戰憑藉經驗順利過關，但受到傷勢影響，小組賽最後一戰對上「宿敵」依瑟儂，遭到直落二無緣晉級淘汰賽。目前戴資穎的膝蓋傷勢已經有所好轉。根據日本公開賽賽程，若戴資穎能夠順利晉級16強，將有機會再度對決泰國名將依瑟儂，這將是巴黎奧運之後，雙方生涯的第37次交手。本次日本公開賽南韓安洗瑩、中國陳雨菲，以及西班牙的瑪琳都缺席，中媒《愛羽客》指出，若戴資穎能成功復仇依瑟儂，將有很高的機率挺進決賽。戴資穎已經宣布今年將是生涯的最後一年，之後的台北羽球公開賽、韓國公開賽是否參賽仍要視身體狀況而定。未來告別球場後，小戴透露自己最想做的事情就是睡到自然醒，想先享受沒有鬧鐘的日子，並計畫環島好好看看台灣，並鬆口表示，未來結婚不排除當「三寶媽」，想要生3個孩子。