《親愛的奶奶》張岫雲101歲離世　瞿友寧哀悼：我會一直想念您

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▲「台灣豫劇皇太后」張岫雲逝世，曾演出電影《親愛的奶奶》備受矚目。（圖／瞿友寧臉書）

被譽為「台灣豫劇皇太后」的藝術家張岫雲，於2024年8月11日離世、享嵩壽101歲。張岫雲生前曾參演電影《親愛的奶奶》一角，令觀眾印象深刻。該片的導演瞿友寧得知死訊後，今（18）日也在臉書哀悼：「在我心中，她就是親愛的奶奶，我會一直想念您的。」瞿友寧執導的電影《親愛的奶奶》，被選為2012年金馬國際影展開幕片，本片改編自瞿友寧的親身經歷，採用倒敘方式呈現對於祖母的思念與難以忘懷的回憶片段，並發掘家人之間的親情矛盾與掙扎。劇情描述，已成家立室的阿達（柯宇綸飾）給逝世的祖母（張岫雲飾）寫了封信，在信中憶起阿達兒時的點點滴滴。張岫雲演出《親愛的奶奶》祖母一角，日前離開人世、享嵩壽101歲。導演瞿友寧今日在臉書發文哀悼：「不知道大家還記得我拍的電影《親愛的奶奶》嗎？片中的奶奶張岫雲於8月11日與世長辭。」他提到這些年，一有空都會想去看看奶奶：「有時候陪她聊聊天、吃個飯、打個牌，總有個錯覺，奶奶會一直在。」導演瞿友寧表示，當年選擇張岫雲演出《親愛的奶奶》是一大挑戰：「但是奶奶像個小孩子認真的樣子，是我們現場努力的動力，她是華人世界最有名的豫劇大師，但在我心中，她就是親愛的奶奶，我會一直想念您的，希望您一直有牌搭子（牌友），有一起唱戲的好友，在那一個您正在啓程的旅途上，張岫雲奶奶，101歲，一定是仙了。」