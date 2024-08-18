未來48小時「雨下最兇」！南台灣整片紅到發紫　一圖看懂一週天氣

本週雨勢最劇烈的時段來臨！中央氣象署表示，今（18）日晚間開始，西南風增強影響，中南部地區到週二（8/20）清晨雨勢相當明顯，降雨預測圖上「紅到發紫」，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」更表示，接下來48小時是最容易有大雨的時候，預估週三（8/21）起天氣回穩，高溫、悶熱的感覺越來越明顯。
西南風增強到巔峰 未來48小時雨勢很兇
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，「接下來48小時，將進入這次西南風最強的時候」，在西南風增強及低壓帶環境下，氣象署的最新雨量預報，已經明確顯示南部地區會有不少雨勢，開始容易有大雨的時段，預期會從明天凌晨起，直到週二白天。
除了南台灣之外，包括北部、中部、東半部，一直到週二時都容易有「午後雷陣雨」發生，氣象署說明，週二白天起，西南風稍減弱，中南部及離島仍要注意有局部較大雨勢，其它地區大致多雲，北部、宜蘭午後會有局部大雨，南部沿海低窪地區適逢大潮，潮位偏高，下大雨時注意易積淹水，山區則應地震影響，要小心坍方落石。
週三起高溫悶熱 夏季型天氣又回來了
氣象署指出，週三開始恢復夏季天氣型態，各地高溫落在攝氏33至36度，週二、週三，台東有「焚風」發生的機率，外出要注意防曬、多補充水分、小心中暑，午後中部以北、宜蘭及各地山區注意午後雷陣雨，週三、週四清晨至上午，南部台灣偶有零星雨。
至於颱風動態方面，氣象署提到，未來一週太平洋高壓逐漸增強、西伸，低壓帶會逐漸往西退，台灣位於低壓帶邊緣，東邊目前有「熱帶性低氣壓」，是否變為颱風有待觀察，但機率偏低，且路徑持續往北，對台灣並無影響，目前預估在8月下旬，南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動生成訊號，請民眾留意最新預報資訊。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，「接下來48小時，將進入這次西南風最強的時候」，在西南風增強及低壓帶環境下，氣象署的最新雨量預報，已經明確顯示南部地區會有不少雨勢，開始容易有大雨的時段，預期會從明天凌晨起，直到週二白天。
除了南台灣之外，包括北部、中部、東半部，一直到週二時都容易有「午後雷陣雨」發生，氣象署說明，週二白天起，西南風稍減弱，中南部及離島仍要注意有局部較大雨勢，其它地區大致多雲，北部、宜蘭午後會有局部大雨，南部沿海低窪地區適逢大潮，潮位偏高，下大雨時注意易積淹水，山區則應地震影響，要小心坍方落石。
週三起高溫悶熱 夏季型天氣又回來了
氣象署指出，週三開始恢復夏季天氣型態，各地高溫落在攝氏33至36度，週二、週三，台東有「焚風」發生的機率，外出要注意防曬、多補充水分、小心中暑，午後中部以北、宜蘭及各地山區注意午後雷陣雨，週三、週四清晨至上午，南部台灣偶有零星雨。
至於颱風動態方面，氣象署提到，未來一週太平洋高壓逐漸增強、西伸，低壓帶會逐漸往西退，台灣位於低壓帶邊緣，東邊目前有「熱帶性低氣壓」，是否變為颱風有待觀察，但機率偏低，且路徑持續往北，對台灣並無影響，目前預估在8月下旬，南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動生成訊號，請民眾留意最新預報資訊。