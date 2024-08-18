美民主黨全代會明登場　黨內「不表態運動」仍是賀錦麗燙手山芋

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▲美國總統拜登與副總統賀錦麗有機會在民主黨全代會上共同登台。（圖／美聯社／達志影像）

▲參與「不表態運動」的民主黨人密西根州迪爾伯恩市（Dearborn）的阿拉伯裔市長哈穆德（Abdullah H. Hammoud）。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨明（19）將於芝加哥舉行全國代表大會，全國超過數千名名黨員代表將齊聚現場，替現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗參選背書，為了拉抬賀錦麗聲量，有消息人士透露競選團隊努力促成讓現任總統拜登一起登台，不過也有一批民主黨人不滿拜登在中東局勢上支持以色列而發起「不表態運動」，這都將影響賀錦麗能否勝選。現任總統拜登在一連串不被看好的種種表現下，於今年7月決定放棄競選連任，轉而公開表態支持副手賀錦麗角逐白宮寶座，根據《路透社》報導，有熟悉民主黨內部的競選團隊成員透露，賀錦麗團隊一直在爭取拜登與賀錦麗同台，這次極有可能讓拜登在民主黨全國代表大會的黃金時段致詞。拜登本人上週五也透露，他會利用週末時間對大會演講進行微調，勢必傳達「要贏」的訊息，不過並未表示是否會和賀錦麗同台登場，抑或在賀錦麗登台前自己單獨對黨員們進行致詞。除了拜登會登場民主黨全國代表大會，當天可能影響賀錦麗選情的還有一批發起「全國不表態運動」（Uncommitted National Movement）成員。這是一群對於拜登政府繼續支持以色列感到不滿，成員為數不多，但極有可能在搖擺州帶來不確定因素的一批民主黨人。在今年的「超級星期二」投票前，包含明尼蘇達州、密西根州等穆斯林人口占多數的搖擺州，紛紛出現「不表態運動」要求拜登政府支持對以色列武器禁運與永久停火談判。其中支持「不表態運動」的民主黨人包含密西根州的黨代表：迪爾伯恩市（Dearborn）阿拉伯裔市長哈穆德（Abdullah H. Hammoud）與利瑪·穆罕默德（Rima Mohammad），明尼蘇達州第五選區眾議員伊蘭‧歐瑪（Ilhan Omar）更是高調批評拜登支持以色列的人士之一，也是美國國會當中第一批的兩位女性穆斯林之一。而相較起拜登面臨的多次「不表態運動」反抗，接棒的賀錦麗目前雖未能處理好這個對抗運動，但賀錦麗曾多次表態呼籲加薩立即停火，也多次和這些「不表態運動」的民主黨人對話，討論當選之後美國可能的以巴政策。