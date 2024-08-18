閨密不挺！邱偲琹3度發文暗嗆陳天仁　開酸：每個選擇都令人無解

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▲陳天仁14日透過律師發表4點聲明，除了抱歉占用媒體資源，更反批Spark皇毅「分手後執意詆毀他方名譽之舉實令人費解」。（圖／陳天仁IG）

▲邱偲琹在限時動態中寫下：「善良是一種行為的表現，不是上節目想說什麼就什麼，以此為借鏡，希望大家都能保持真的善良。」似乎暗指陳天仁在節目中抹黑皇毅一事。（圖／邱偲琹IG）

▲邱偲琹今再度發文暗嗆陳天仁：「每個選擇都令人無解。」（圖／邱偲琹Threads）

▲陳天仁（右）與邱偲琹（左）昔日交情良好，2人還曾一同前往韓國旅遊。（圖／邱偲琹IG）

「象迷娘」陳天仁與舊愛饒舌歌手Spark皇毅撕破臉，男方指控她劈腿、消費他（皇毅）長相普通。對此，陳天仁14日透過律師發表聲明反擊：「指控多處與事實未符，更有誇大之情」。而陳天仁昔日閨密邱偲琹卻站隊皇毅，先是發限時動態暗指陳天仁「不善良」，在陳天仁發聲明後，今（18）日凌晨又再度發文暗嗆陳天仁：「每個選擇都令人無解。」30歲「象迷娘」陳天仁去年4月與周孝安離婚，隨後傳出與小6歲的饒舌歌手Spark皇毅陷入熱戀，不過分手後卻遭男方指控劈腿。而日前陳天仁在節目中還原情變原因，坦言是因皇毅爸媽懷疑她貪圖家產才導致2人分手。這也讓皇毅忍不住跳出來連發6篇文開轟陳天仁。14日陳天仁發律師聲明強調「並無所謂踰矩舉動」，並指出皇毅「多處與事實未符，更有誇大之情，其分手後執意詆毀他方名譽之舉實令人費解」，雙方鬧得沸沸揚揚。對此，陳天仁昔日閨密邱偲琹也看不下去，選擇站隊皇毅，接連發文暗批陳天仁。邱偲琹先是發文寫下：「善良是一種行為的表現，不是上節目想說什麼就什麼」，暗指陳天仁「不善良」。而在陳天仁發聲明後，邱偲琹再度出聲：「那些完美的雛型，是經過多年的淬鍊，才更加純熟，不急、不慌，時間呀會解釋這一切。」今（18）日凌晨，邱偲琹凌晨又在Threads上發文：「本來的錯，是可以隨時時間流逝，而被淡忘，然後原諒的。但是後續的每個選擇，都太令人無解了。」似乎在暗指陳天仁與皇毅本來可以妥善處理這件事，然而陳天仁後來的所作所為讓人無語。文末邱偲琹也惋惜寫道：「老實說，不難過是假的，更多的是感慨吧！這是最後一次發言了，希望有天你回首時，能真正明白自己做了什麼樣的選擇。」