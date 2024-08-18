怕李珠珢想來台發展？傳韓職高層緊張了　獻2大手段全力挽留

幫子瑜應援被嗆「伸手牌」！嘻小瓜還原事件真相　無奈：我習慣了

記者吳昕蓓／台北報導

▲嘻小瓜（左圖）近來在社群平台上詢問，怎麼去韓國追星看子瑜（右圖）打歌舞台表演，沒想到再度被炎上是「伸手牌」，對此，嘻小瓜透露，「我已經習慣說被說蹭，我從來沒有任何事都要提到子瑜。」同時也還原事件原委。（圖／記者吳翊緁攝影、周子瑜IG）
▲嘻小瓜（左圖）近來在社群平台上詢問，怎麼去韓國追星看子瑜（右圖）打歌舞台表演，沒想到再度被炎上是「伸手牌」，對此，嘻小瓜透露，「我已經習慣說被說蹭，我從來沒有任何事都要提到子瑜。」同時也還原事件原委。（圖／記者吳翊緁攝影、周子瑜IG）
藝人嘻小瓜舞藝了得，曾是韓國女團TWICE台灣籍成員周子瑜的舞蹈老師，兩人擁有好交情，他卻因此經常被網友酸「蹭熱度」，近來周子瑜solo回歸，嘻小瓜因此在社群平台上詢問，怎麼去韓國追星看子瑜打歌舞台表演，沒想到再度被炎上是「伸手牌」。嘻小瓜今（18）日出席電豹女年度徵選會，被問到此事也無奈表示，「我已經習慣說被說蹭，我從來沒有任何事都要提到子瑜。」同時也還原事件原委。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／記者吳昕蓓攝）
▲藝人嘻小瓜舞藝了得，曾是韓國女團TWICE台灣籍成員周子瑜的舞蹈老師。（圖／記者吳昕蓓攝）
嘻小瓜發問看子瑜打歌舞台　遭炎上是「伸手牌」無奈回應

嘻小瓜月初在社群平台threads上面發文，「有沒有人要去參加子瑜的打歌舞台，可以帶上我嗎？新手小白，我要怎麼參加呢？」沒想到被網友攻擊是「伸手牌」，不自己上網做功課，他也無奈表示，先前去看Mamamoo演唱會才被罵拿公關票還遲到，因此這次特地發文詢問大家建議，沒想到卻還是被曲解誤會。

嘻小瓜崩潰表示，自己也沒有多想，「老娘突然睡醒就發了！」他很感謝後來還是有粉絲願意教他，一起搶票，最後他也成功搶到，被問到這次去韓國會見子瑜嗎？嘻小瓜坦言，不好意思打擾對方，都是到了韓國之後才會問問看有沒有空，有時間才會約，「我沒有特別一直講，大家不知道我們有多親密，會以為是我單方面在蹭，但其實我們撇除師生這件事還是會聊天，很感謝子瑜。」

▲（圖／嘻小瓜threads）
▲嘻小瓜月初在社群平台threads上面發問卻被炎上。（圖／嘻小瓜threads）
▲TWICE成員周子瑜終於要發行個人韓語專輯，JYP還把TWICE的所有社群帳號，都換上「TZUYU」的名字。（圖／JYP Entertainment YouTube）
▲TWICE成員周子瑜要發行個人韓語專輯，JYP還把TWICE的所有社群帳號，都換上「TZUYU」的名字。（圖／JYP Entertainment YouTube）
嘻小瓜和子瑜固定互相關心　對付酸民就是不要忍

嘻小瓜回憶，他雖然只有教子瑜8個月到一年的時間，但子瑜是在這段期間被挖掘，他們後續也都會保持聯絡，這次子瑜回歸，嘻小瓜也有傳訊息說恭喜，他笑說，和子瑜兩個人都很I（內向），想關心對方又不知道要講什麼，但還是會定期傳訊息互相關心，而對於酸民，嘻小瓜也不想忍耐他們的酸言酸語，會直接留言反擊：「醫生有說，要把負面情緒還回去，不然會生病。」他也坦言沒有經紀人的日子很難熬，決定要找人來幫忙和外界溝通，呼籲有不錯的人選都可以推薦。

嘻小瓜跳三振舞挨轟！遭批「還愛蹭子瑜熱度」他怒反擊：要怎麼蹭

TWICE周子瑜SOLO照曝光！薄紗洋裝「轉身全空」　粉絲暴動：太辣

子瑜射箭影片還在傳！一拉弓美到像AI假人　粉絲：每4年回歸一次

細數子瑜的辛酸血淚！媽都心痛　JYP一次彌補「帳號全換她名字」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生