幫子瑜應援被嗆「伸手牌」！嘻小瓜還原事件真相　無奈：我習慣了

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▲藝人嘻小瓜舞藝了得，曾是韓國女團TWICE台灣籍成員周子瑜的舞蹈老師。（圖／記者吳昕蓓攝）

▲嘻小瓜月初在社群平台threads上面發問卻被炎上。（圖／嘻小瓜threads）

▲TWICE成員周子瑜要發行個人韓語專輯，JYP還把TWICE的所有社群帳號，都換上「TZUYU」的名字。（圖／JYP Entertainment YouTube）

藝人嘻小瓜舞藝了得，曾是韓國女團TWICE台灣籍成員周子瑜的舞蹈老師，兩人擁有好交情，他卻因此經常被網友酸「蹭熱度」，近來周子瑜solo回歸，嘻小瓜因此在社群平台上詢問，怎麼去韓國追星看子瑜打歌舞台表演，沒想到再度被炎上是「伸手牌」。嘻小瓜今（18）日出席電豹女年度徵選會，被問到此事也無奈表示，「我已經習慣說被說蹭，我從來沒有任何事都要提到子瑜。」同時也還原事件原委。嘻小瓜月初在社群平台threads上面發文，「有沒有人要去參加子瑜的打歌舞台，可以帶上我嗎？新手小白，我要怎麼參加呢？」沒想到被網友攻擊是「伸手牌」，不自己上網做功課，他也無奈表示，先前去看Mamamoo演唱會才被罵拿公關票還遲到，因此這次特地發文詢問大家建議，沒想到卻還是被曲解誤會。嘻小瓜崩潰表示，自己也沒有多想，「老娘突然睡醒就發了！」他很感謝後來還是有粉絲願意教他，一起搶票，最後他也成功搶到，被問到這次去韓國會見子瑜嗎？嘻小瓜坦言，不好意思打擾對方，都是到了韓國之後才會問問看有沒有空，有時間才會約，「我沒有特別一直講，大家不知道我們有多親密，會以為是我單方面在蹭，但其實我們撇除師生這件事還是會聊天，很感謝子瑜。」嘻小瓜回憶，他雖然只有教子瑜8個月到一年的時間，但子瑜是在這段期間被挖掘，他們後續也都會保持聯絡，這次子瑜回歸，嘻小瓜也有傳訊息說恭喜，他笑說，和子瑜兩個人都很I（內向），想關心對方又不知道要講什麼，但還是會定期傳訊息互相關心，而對於酸民，嘻小瓜也不想忍耐他們的酸言酸語，會直接留言反擊：「醫生有說，要把負面情緒還回去，不然會生病。」他也坦言沒有經紀人的日子很難熬，決定要找人來幫忙和外界溝通，呼籲有不錯的人選都可以推薦。