開工咖啡優惠！7-11卡布奇諾、星巴克都買一送一　西雅圖拿鐵6元

周一開工，又是全新的一周，需要來杯咖啡好好為自己打氣。7-11線上寄杯有濃萃美式6杯188元，若是自備杯子扣5元，單杯最低26元，此外，在「LINE禮物」還有卡布奇諾買1送1電子票券；星巴克今（19）日限定14款飲品買一送一，半價喝可可碎片星冰樂一杯治好Blue Monday；省錢一族別錯過全聯祭出西雅圖拿鐵買一送一，自己沖泡1杯藍山拿鐵6元。
🟡7-ELEVEN
7-11現行咖啡優惠是APP開跑的「超吉好運拜中元」，至8月27日前多杯組188元，其中包括濃萃美式6杯188元，平均單杯31元、約是6.3折，若加上自備杯扣5元折扣，寄杯最低26元。
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯冰馥列白拿鐵2杯120元，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
全家APP預計在周一上午10時發動「周一單品日」優惠，若是上班等不及，門市現有白烏龍茶、福爾摩沙紅茶買一送一，以及單品咖啡第2杯8元活動。
📍門市｜即日起至8月20日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
📍門市｜8月7日至8月21日
單品咖啡同品項第2杯8元，以下舉例換算：
◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）
◾大杯單品拿鐵第2杯8元，5.4折（原價110元、特價59元）
🟡星巴克
8月19日周一限定，當天11:00至20:00到全台門市，指定14款特大杯買一送一，優惠品項包括：夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。
🟡全聯福利中心
若是想省錢、又想喝品牌咖啡，西雅圖極品咖啡在全聯推出沖泡飲品優惠，即日起至8月22日期間，藍山風味拿鐵同系列買一送一，平均下來一盒15入是89元，等於泡杯咖啡不到6塊錢。
◾西雅圖藍山風味拿鐵15入買1送1，5折（原價177元、特價89元）
◾西雅圖藍山風味拿鐵二合一15入買1送1，5折（原價177元、特價89元）
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7-11現行咖啡優惠是APP開跑的「超吉好運拜中元」，至8月27日前多杯組188元，其中包括濃萃美式6杯188元，平均單杯31元、約是6.3折，若加上自備杯扣5元折扣，寄杯最低26元。
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
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單品咖啡同品項第2杯8元，以下舉例換算：
◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）
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8月19日周一限定，當天11:00至20:00到全台門市，指定14款特大杯買一送一，優惠品項包括：夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。
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