林郁婷借奧運金牌給楊勇緯觀賞　曝暖心故事想傳承力量：他辛苦了

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪金後，重新開啟社群媒體，分享拿下金牌的心境，並在臉書發布與「柔道男神」楊勇緯、「柔道女王」連珍羚的亞運金牌合照。雖然今年巴黎奧運楊勇緯未能奪牌，但林郁婷深知奧運失利的痛苦，並鼓勵楊勇緯未來一定能取得更好的成績。
與楊勇緯分享金牌 林郁婷親曝暖心故事
台灣拳擊女將林郁婷在巴黎奧運中不畏性別爭議，憑藉堅強的實力，為台灣奪下拳擊史上的首枚奧運金牌。為了全力備戰奧運，林郁婷曾暫時關閉社群媒體，專注於訓練。奪金後，她重新開啟社群媒體，並在臉書上分享了戴著金牌與奧運五環的合照，並寫道：「我做到了，Never give up。」
林郁婷在杭州亞運和巴黎奧運接連奪金後，也在臉書上分享了與楊勇緯、連珍羚，以及羽球黃金男雙「麟洋配」李洋和王齊麟等人的合影。上週五的英雄大遊行中，總統賴清德與副總統蕭美琴接見了這些奧運國手，楊勇緯特別研究林郁婷手中的金牌。
談到與楊勇緯之間的互動，林郁婷透露，他在東京奧運拿到銀牌時，就曾跟他借獎牌來欣賞，希望能夠傳承力量，她表示：「那時候我跟他說，獎牌借我看一下，把你的力量傳承給我，但很可惜，那次奧運就是沒有傳承成功。」
理解奧運失利的痛 林郁婷暖心鼓勵楊勇緯
3年前的東京奧運，林郁婷作為第一種子，卻在首輪意外爆冷出局。今年巴黎奧運中，楊勇緯同樣以第一種子的身份參賽，被視為奪金熱門，卻在8強戰和隨後的敗部復活賽中失利，最終無緣獎牌。
林郁婷對此深有感觸，非常理解奧運失利的痛苦，「畢竟我們處境非常相似，我們都以第一種子的身份出賽，備受世界各地的關注，壓力自然很大，所以我只想跟他說聲辛苦了，因為我們都是運動員，了解彼此的壓力與辛勞。我相信，只要楊勇緯繼續在柔道領域，一定能夠取得更好的成績。」
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台灣拳擊女將林郁婷在巴黎奧運中不畏性別爭議，憑藉堅強的實力，為台灣奪下拳擊史上的首枚奧運金牌。為了全力備戰奧運，林郁婷曾暫時關閉社群媒體，專注於訓練。奪金後，她重新開啟社群媒體，並在臉書上分享了戴著金牌與奧運五環的合照，並寫道：「我做到了，Never give up。」
林郁婷在杭州亞運和巴黎奧運接連奪金後，也在臉書上分享了與楊勇緯、連珍羚，以及羽球黃金男雙「麟洋配」李洋和王齊麟等人的合影。上週五的英雄大遊行中，總統賴清德與副總統蕭美琴接見了這些奧運國手，楊勇緯特別研究林郁婷手中的金牌。
談到與楊勇緯之間的互動，林郁婷透露，他在東京奧運拿到銀牌時，就曾跟他借獎牌來欣賞，希望能夠傳承力量，她表示：「那時候我跟他說，獎牌借我看一下，把你的力量傳承給我，但很可惜，那次奧運就是沒有傳承成功。」
理解奧運失利的痛 林郁婷暖心鼓勵楊勇緯
3年前的東京奧運，林郁婷作為第一種子，卻在首輪意外爆冷出局。今年巴黎奧運中，楊勇緯同樣以第一種子的身份參賽，被視為奪金熱門，卻在8強戰和隨後的敗部復活賽中失利，最終無緣獎牌。
林郁婷對此深有感觸，非常理解奧運失利的痛苦，「畢竟我們處境非常相似，我們都以第一種子的身份出賽，備受世界各地的關注，壓力自然很大，所以我只想跟他說聲辛苦了，因為我們都是運動員，了解彼此的壓力與辛勞。我相信，只要楊勇緯繼續在柔道領域，一定能夠取得更好的成績。」
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