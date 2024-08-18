林郁婷借奧運金牌給楊勇緯觀賞　曝暖心故事想傳承力量：他辛苦了

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「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪金後，重新開啟社群媒體，分享拿下金牌的心境，並在臉書發布與「柔道男神」楊勇緯、「柔道女王」連珍羚的亞運金牌合照。台灣拳擊女將林郁婷在巴黎奧運中不畏性別爭議，憑藉堅強的實力，為台灣奪下拳擊史上的首枚奧運金牌。為了全力備戰奧運，林郁婷曾暫時關閉社群媒體，專注於訓練。奪金後，她重新開啟社群媒體，並在臉書上分享了戴著金牌與奧運五環的合照，並寫道：「我做到了，Never give up。」林郁婷在杭州亞運和巴黎奧運接連奪金後，也在臉書上分享了與楊勇緯、連珍羚，以及羽球黃金男雙「麟洋配」李洋和王齊麟等人的合影。上週五的英雄大遊行中，總統賴清德與副總統蕭美琴接見了這些奧運國手，楊勇緯特別研究林郁婷手中的金牌。談到與楊勇緯之間的互動，3年前的東京奧運，林郁婷作為第一種子，卻在首輪意外爆冷出局。今年巴黎奧運中，楊勇緯同樣以第一種子的身份參賽，被視為奪金熱門，卻在8強戰和隨後的敗部復活賽中失利，最終無緣獎牌。林郁婷對此深有感觸，非常理解奧運失利的痛苦，「